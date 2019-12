Kate Middleton, William prova a riconquistarla dopo la crisi

editato in: da

Kate Middleton in ospedale senza William: sbaglia look e la tristezza è evidente

Kate Middleton e William sono in crisi e il primogenito di Diana prova a farsi perdonare dalla moglie. La coppia sta attraversando un periodo difficile e la tensione è palpabile a Sandringham, dove la Royal Family si è riunita per festeggiare il Natale.

I gossip hanno preso forma soprattutto durante l’apparizione di Kate e William alla messa che si è tenuta presso la chiesa St. Mary Magdalene. I duchi di Cambridge sono arrivati insieme ai figli George e Charlotte, ma i loro volti erano tirati e Catherine è apparsa piuttosto nervosa. Marito e moglie non si sono scambiati, come accade spesso, sguardi complici e sorrisi, ma sono apparsi piuttosto distanti.

E mentre i tabloid hanno già iniziato a parlare di divorzio, secondo alcune fonti di Corte, William starebbe tentando il tutto per tutto, pronto a recuperare il rapporto con la moglie. Come svela Page Six, il nipote della Regina Elisabetta starebbe pianificando un viaggio in una meta esotica insieme a tutta la famiglia. Non appena suo fratello Harry e Meghan Markle torneranno con Archie dal Canada, sarà lui a partire.

Il prossimo 9 gennaio, Kate compirà 38 anni, un traguardo importante che suo marito ha intenzione di festeggiare nel modo giusto. Gli ultimi mesi d’altronde sono stati piuttosto impegnativi per i duchi di Cambridge e hanno contribuito a creare tensioni. Per questo William è convinto che un viaggio potrebbe fare bene al loro rapporto e riportare la pace che manca da tempo.

Per l’occasione la coppia volerà a Mustique, location esclusiva delle Antille, dove il nipote della Regina ha in serbo molte sorprese per la Middleton. “Soggiorneranno in un palazzo da sette milioni di dollari – ha svelato un insider – con sette camere da letto con piscina, chef privato, sala proiezioni, palestra e campo da tennis. William vuole assicurarsi di trascorrere del tempo da solo in coppia, quindi sta prenotando diversi trattamenti spa, gite subacquee e lezioni di surf solo per lui e Kate, per divertirsi come quando erano solo fidanzati”.

Con loro ci saranno anche George, Charlotte e Louis, figli della coppia. “Saranno seguiti dalle loro tate – ha chiarito la fonte – mentre i genitori si godranno del tempo esclusivamente per loro. I piccoli sanno già del viaggio e non stanno più nella pelle. George e Charlotte adorano Mustique: costruire castelli di sabbia, nuotare nell’oceano, fare snorkeling ed escursioni naturalistiche sono solo alcune delle loro attività preferite […] Ora che Louis è un po’ più grande, William e Kate di certo penseranno ad attività divertenti anche per lui, in particolare il nuoto”.