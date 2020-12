Kate Middleton e William, il primo red carpet reale per i figli

editato in: da

Primo red carpet per i Principi George, Charlotte e Louis, che insieme a William e Kate hanno partecipato a uno spettacolo speciale: una performance di pantomima al London Palladium per ringraziare tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato incessantemente e continuano ad impegnarsi durante l’emergenza sanitaria.

Kate e William erano reduci dal piccolo tour a bordo del Royal Train della Regina. Il viaggio, che ha toccato l’Inghilterra, il Galles e la Scozia aveva l’obiettivo di ringraziare i sudditi che hanno combattuto contro il Coronavirus e che non si sono fermati di fronte all’emergenza sanitaria.

I Duchi di Cambridge hanno attraversato il tappeto rosso insieme ai loro piccoli, che hanno letteralmente rubato la scena ai genitori. Mano nella mano con Kate e William, i Principi sono rimasti affascinati da un elfo che si destreggiava con le palle di neve, prima di entrare in teatro.

Il piccolo Louis, elegantissimo con un cardigan blu era accanto a Kate, incantevole in un abito blu scuro con dei tocchi in bianco firmato Alessandra Rich, lungo fino alle caviglie con maniche a volant e décolleté in pendant. George, che indossava un maglione a righe nere e bordeaux, teneva la mano a William, così come la piccola Charlotte, che ha sfoggiato un abitino a scacchi grigio e nero.

Per i tre Principini si trattava del primo palco reale, tanto che sono apparsi felici ed eccitati per l’occasione. Prima dello spettacolo però è stato William a prendere la parola, mentre il piccolo Louis, seduto sulle ginocchia di mamma Kate, è rimasto affascinato da una grande palla luccicante che pendeva dal soffitto dell’auditorium.

“È meraviglioso essere di nuovo qui nel West End e vedere i teatri riaprire le loro porte: Catherine, George, Charlotte, Louis e io non vediamo l’ora di assistere allo spettacolo” ha detto William. Poi ha ringraziato volontari, insegnanti, il personale del servizio sanitario nazionale e tutti coloro che durante quest’anno si sono impegnati durante la pandemia di Covid-19: “Spero che stasera vi divertiate tutti a fondo. È il minimo che possiamo fare per ringraziarvi per tutto ciò che fate, giorno dopo giorno, per mantenere il nostro paese al sicuro e per esservi presi cura di coloro che hanno più bisogno di aiuto”.