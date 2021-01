Kate e William perdonano Meghan e Harry: viaggio in California

editato in: da

A dispetto dei gossip e delle ultime tensioni, Kate Middleton e William avrebbero deciso di perdonare Meghan Markle e Harry. Così tanto da organizzare un viaggio in California per riabbracciare i Sussex e scoprire la loro nuova vita negli Stati Uniti. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano da Palazzo, i Cambridge avrebbero in programma un tour in America per incontrare l’ex star di Suits e il secondogenito di Lady Diana.

Kate e William, probabilmente su consiglio della Regina, avrebbero deciso di deporre le armi e di tendere una mano ai Sussex. Già a Natale, le coppie si erano scambiate, inaspettatamente, dei regali, poco dopo il primogenito di Carlo aveva avuto qualche attrito con il fratello per via della scelta di usare una foto di mamma Diana sul portale dell’associazione Archewell. Le incomprensioni però sarebbero state presto chiarite e i Cambridge avrebbero già annunciato la volontà di volare in California per un incontro con la coppia.

“L’ultimo periodo è stato come le montagne russe per tutte le persone coinvolte, soprattutto per i due fratelli – ha svelato una fonte all’Us Weekly -. Sia William che Harry hanno imparato tanto da questa esperienza, così vogliono riprendere in mano la questione e imprimere una nuova direzione al loro futuro. Ad un certo punto, nel 2021, i Cambridge andranno in America e conosceranno la nuova vita dei Sussex”. D’altronde l’ultimo tour di Kate Middleton e William negli USA risale al 2014, anno in cui avevano visitato New York e Washington. Ora potrebbero tornare per riabbracciare Harry, a cui entrambi sono molto legati, e fare pace con Meghan.

Il viaggio sarebbe anche l’occasione per prendere parte ad alcuni incontri istituzionali e visitare le città e i parchi americani. Per ora nulla è stato confermato, ma il tour potrebbe essere annunciato in primavera. D’altronde sono mesi che i due fratelli non si incontrano e questo non ha fatto altro che aumentare la distanza che li aveva già separati in occasione della Megxit. Dopo le liti e la rottura definitiva, Kate e William sarebbero pronti a fare un passo avanti e a recuperare il legame con Meghan e Harry per il bene della Corona.