Kate e William alla partita di calcio: George e Charlotte esultano sugli spalti

Kate e William allo stadio: sorrisi e felicità con George e Charlotte

Una partita di calcio, sorrisi e tanto entusiasmo: Kate Middleton e William sono saliti sugli spalti del Carrow Road per assistere all’incontro fra tra Aston Villa e Norwich City.

Non un incontro ufficiale in agenda da un po’, ma una giornata all’insegna della spensieratezza organizzata per i figli George e Charlotte. Il primogenito della coppia infatti è un grande tifoso e appassionato di calcio, così tanto che mamma e papà hanno deciso di fargli una sorpresa e portarlo allo stadio. Kate e William si sono presi una pausa dagli impegni della Royal Family per trascorrere un po’ di tempo con i loro bambini.

Mentre Louis è rimasto a casa con la tata, perché ancora troppo piccolo, George e Charlotte hanno partecipato con entusiasmo all’evento. Kate e William sono spuntati sugli spalti a sorpresa, confondendosi fra gli altri tifosi, accompagnati da alcuni membri della security. Per l’occasione la duchessa di Cambridge ha scelto un look molto easy, con i capelli sciolti sulle spalle e un piumino verde petrolio per proteggersi dal freddo. Accanto a lei Charlotte, che non è apparsa molto interessata a ciò che accadeva sul campo.

George e William invece non hanno mai staccato gli occhi dalla partita e hanno parlato per tutto il tempo, mostrando un grande feeling fra padre e figlio. George è un grande tifoso di calcio e ha ereditato questa passione dal primogenito di Lady Diana. Il piccolo si è alzato in piedi sugli spalti, con una maglia bordeaux e azzurra, che ricalcava i colori della sua squadra del cuore: l’Aston Villa.

La partita si è conclusa nel migliore dei modi e la squadra per cui tifano William e George ha battuto il Norway City 5 a 1, una vittoria schiacciante che ha reso felice non solo papà e figlio, ma anche Kate Middleton, che si è alzata in piedi per applaudire e festeggiare.