Kate Middleton, perché William non ha festeggiato il compleanno di suo figlio Louis

Il principino Louis lo scorso 23 aprile ha festeggiato il suo primo compleanno, ma, mentre mamma Kate Middleton era accanto a lui, papà William non c’era.

Il secondogenito di Diana infatti in questo giorno speciale è volato dall’altra parte del mondo. William ha raggiunto la Nuova Zelanda per una visita ufficiale organizzata dalla Regina. Nel Paese, accolto dalle più alte cariche dello stato, ha dovuto “rendere omaggio alla straordinaria compassione e solidarietà che il popolo della Nuova Zelanda ha mostrato nelle ultime settimane” come si legge in una nota stampa diffusa da Kensington Palace.

Il Principe ha raggiunto la città di Auckland e la moschea di Christchurch, teatro degli attentati terroristici del 15 marzo, rendendo omaggio alle vittime a nome di Elisabetta II. Non era mai accaduto che William fosse impegnato nel giorno del compleanno di uno dei suoi figli, ma questa volta – svelano fonti di Palazzo – l’agenda reale era così fitta di impegni che non è stato possibile rimandare.

La decisione ha fatto storcere il naso ai sudditi inglesi, che non vedevano l’ora di vedere nuovamente la famiglia dei Cambridge riunita in occasione del compleanno di Louis. Con papà lontano per impegni diplomatici, il piccolo ha comunque festeggiato insieme ai fratellini George e Charlotte e alla mamma Kate.

La duchessa di Cambridge ha scelto di organizzare un party privato per il terzogenito a Londra, invitando solo i parenti e gli amici più stretti. D’altronde da quando è nato Louis ha vissuto poco sotto i riflettori e, a differenza dei fratelli maggiori, è stato mostrato raramente in pubblico.

L’abbiamo visto il giorno della sua nascita (cosa che non accadrà, o non è accaduta, per Meghan Markle), quello del battesimo e nelle foto ufficiali di Natale. L’ultimo scatto è stato realizzato proprio da mamma Kate in occasione del suo compleanno e ha fatto il giro del mondo. Secondo alcune fonti di Kensington Palace, la duchessa – che ha lavorato nell’azienda di famiglia prima di entrare nella Royal Family – ha preparato una super festa per il piccolo, che è stata celebrata con un po’ di ritardo per attendere l’arrivo di William che da bravo papà è tornato il prima possibile a Londra dalla sua famiglia.