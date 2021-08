Kate e William, il gesto per riconciliarsi con Harry e Meghan

editato in: da

A dispetto delle indiscrezioni di Palazzo, Kate Middleton e William starebbero facendo di tutto per riconciliarsi con Harry e Meghan Markle. Lo dimostra il gesto dei duchi di Cambridge che hanno deciso di donare una cifra straordinaria, pari a 500 mila sterline, alla fondazione dedicata agli Invictus Games. La coppia sa molto bene quanto l’impegno con gli ex veterani di guerra sia fondamentale per Harry, per questo motivo avrebbero deciso di sostenere la sua causa.

Un gesto che vale più di mille parole e che dimostra il tentativo dei Cambridge di riconquistare la fiducia di Harry. L’inaugurazione della statua di Diana, con il viaggio del principe a Londra, non è bastata a riportare la pace in famiglia. L’incontro con William, dopo settimane di tensioni a causa dell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, è durato pochissimo e non ha portato a nessun chiarimento. Per questo motivo Kate Middleton avrebbe pensato di mostrare a Harry la “buona volontà della coppia” con una donazione che ha riempito le casse degli Invictus Games che ora possono contare su 1,77 milioni di sterline.

William e Kate Middleton conoscono molto bene Harry e sanno quanto gli Invictus Games siano speciali per lui. Un’idea nata ormai diversi anni fa, legata al passato militare del principe, ma anche alla consapevolezza di come lo sport possa aiutare a superare momenti difficili. “Il principe William e Catherine hanno sempre sostenuto gli sforzi di Harry per fondare Invictus – ha spiegato Richard Eden, addetto di Palazzo al Daily Mail -. Sono felici che sia stato un successo”.

Così tanto che non è escluso che possano comparire nel documentario in lavorazione per Netflix. Nei prossimi mesi infatti Harry tornerà a Londra (probabilmente senza Meghan Markle) con le telecamere per realizzare un docufilm dedicato agli Invictus Games. Secondo i tabloid sarebbe già in programma una visita alla Regina, ma il secondogenito di Diana, dopo il gesto del fratello e della cognata, potrebbe decidere di includere anche i Cambridge nel progetto.

Se le speranze di una riconciliazione fra i fratelli sembrano riaccendersi, la posizione di Carlo resta la stessa. Il 72enne non ha gradito le parole, durissime, pronunciate da Harry nei confronti della famiglia reale e della vita a Corte, definita come un misto fra “il Truman Show e il circo”.