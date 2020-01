Kate Middleton e William: fuga in Irlanda dopo l’addio di Harry e Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Kate Middleton e William fuggono in Irlanda dopo l’addio di Meghan Markle e Harry alla Corona. A svelarlo sono i tabloid inglesi secondo cui la coppia reale starebbe programmando un viaggio a Dublino e Cork per sfuggire alla pressione della Megxit.

Il nuovo anno non è iniziato nel migliore dei modi per i duchi di Cambridge alle prese con una crisi che ha coinvolto tutta la Royal Family e che non accenna a placarsi. La Regina è riuscita a raggiungere un accordo con Harry e Meghan dopo il summit di qualche giorno fa, ma la monarchia inglese ha subito un duro colpo.

Per questo motivo Catherine si sarebbe messa a disposizione della Sovrana per svolgere al meglio il suo lavoro. Ora più che mai i Cambridge devono rimanere uniti e stringersi intorno a Elisabetta II. Fra qualche giorno Kate presenzierà a un evento organizzato a Buckingham Palace da lei, per volere della Regina, mentre a marzo i duchi starebbero organizzando un viaggio in direzione dell’Irlanda. Un piccolo tour ricco di impegni e incontri per consolidare il rapporto con i sudditi e dimostrare che, nonostante la Megxit, la Corona è ancora forte.

Nel frattempo la Regina ha reso noto con un comunicato l’accordo preso con i duchi di Sussex. Meghan e Harry non utilizzeranno più il titolo di “Altezza Reale” e rimborseranno i soldi (circa 2,4 milioni di sterline) spesi per ristrutturare Frogmore Cottage, la loro residenza che intendono mantenere nel Regno Unito.

“Il nuovo status – ha annunciato la Regina – sarà vigente dalla primavera del 2020″. La Sovrana ha poi specificato di essere orgogliosa del nipote e di Meghan Markle. “Tutta la mia famiglia si augura che l’accordo di oggi possa consentire loro di cominciare a costruire una nuova vita felice e pacifica” ha concluso.

Ora tutto passa nelle mani di Kate Middleton e William che si preparano ad affrontare la sfida più grande: sopperire alla mancanza dei duchi di Sussex e fare felice la Regina. Il viaggio in Irlanda sarà il primo banco di prova.