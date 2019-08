Kate e William danno una lezione a Meghan e conquistano tutti

editato in: da

Kate Middleton e William danno una lezione a Harry e Meghan, scegliendo di viaggiare su un volo low cost.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi i duchi di Cambridge hanno conquistato il favore dei sudditi di sua Maestà con una mossa inaspettata. La coppia reale è attesa a Balmoral dove trascorrerà qualche giorno con la regina Elisabetta. Per raggiungere la Scozia però ha scelto di prendere un volo di linea qualunque, per giunta low cost, spendendo una cifra irrisoria.

Se la vacanza di Harry e Meghan a Ibiza è costata la bellezza di 100 mila euro (fra jet privato e villa super lusso) quella di Kate e Middleton è venuta solamente 73 sterline a persona, l’equivalente di 80 euro circa. Proprio come una famiglia qualunque sono saliti sul volo, pronti a incontrare Sua Maestà. Con i duchi di Cambridge anche i figli – George, Charlotte e Louis – la tata e Carole, la madre di Kate che è inseparabile dai nipoti.

L’aereo, decollato dall’aeroporto di Norwich, ha raggiunto Aberdeen in poche ore. Secondo alcuni testimoni che erano a bordo, la duchessa ha trascorso tutto il tempo a coccolare il terzogenito Louis, mentre William ha trasportato i bagagli. Una scelta, quella della coppia, che non è stata affatto casuale. Arriva infatti a pochi giorni dalle feroci polemiche che hanno travolto Harry e Meghan Markle.

La duchessa di Sussex fatica a dimenticare lo stile di vita hollywoodiano, così in occasione del viaggio a Ibiza ha deciso di salire su un jet privato e l’ha fatto di nuovo quando, insieme a Harry e Archie, ha raggiunto Nizza per qualche giorno di relax nella villa di Elton John.

La scelta dell’ex star di Suits è stata aspramente criticata perché considerata dispendiosa per i soldi versati dai sudditi e soprattutto poco ecologica. A niente sono servite le parole dell’amico di Lady Diana e di altre star che hanno provato a difenderla dalla rabbia dei tabloid. La mossa di Kate e William è stata studiata per raccogliere il favore degli inglesi? In molti sono convinti di sì e la scelta di viaggiare su un volo low cost suona come una lezione di stile (e di risparmio) per Meghan e Harry, da sempre i più spendaccioni della Royal Family.