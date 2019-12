Kate Middleton e William in crisi, separati dalla regina a Natale

editato in: da

Kate Middleton trionfa alla messa di Natale con Charlotte (e nessuno rimpiange Meghan)

Kate Middleton e William sono sempre più in crisi e ad aggravare la situazione è la scelta della Regina di separarli in occasione delle feste di Natale. Come ogni anno i duchi di Cambridge hanno raggiunto il Norfolk per trascorrere del tempo nella tenuta di Sandringham di Elisabetta II.

La Sovrana ogni Natale organizza cene e ricevimenti in cui riunisce i membri della Royal Family con un solo obiettivo: rendere più saldi i legami e rafforzare la monarchia. Quest’anno Meghan Markle e Harry non ci saranno, hanno infatti preferito disertare le feste con la Regina e volare in Canada con il piccolo Archie.

Presenti, come sempre, Kate Middleton e William, che stanno affrontando una crisi che sembra sempre più profonda. Alla messa di Natale nella chiesa di St. Mary Magdalene è stato chiaro a tutti che qualcosa non va. I duchi di Cambridge non si sono rivolti quasi mai la parola, sono rimasti sempre distanti e Catherine è apparsa molto tesa.

Non è dato sapere cosa sia accaduto. Secondo molti si tratterebbe solo di stanchezza, dopo un anno costellato da impegni e problemi, per altri alla base della profonda crisi di coppia ci sarebbe la gelosia di Kate nei confronti di William. La situazione sarebbe così grave che a Corte qualcuno avrebbe parlato persino di divorzio.

A peggiorare la situazione la scelta della Regina Elisabetta che ha imposto alla coppia di trascorrere il Natale separati. A svelarlo è Grant Harrold, maggiordomo della Royal Family che ha rilasciato una lunga intervista a Channel 5. Ogni Natale la Sovrana segue delle rigide regole e ha degli appuntamenti immancabili. Il 24 prende il té a Sandringham con tutta la famiglia, mentre il giorno successivo c’è la messa e la cena. Nei giorni successivi ci sono diversi incontri e party durante i quali le coppie vengono separate.

La Regina infatti vuole che Kate e William rinsaldino i legami con gli altri parenti e non che trascorrano del tempo insieme. Per questo i duchi di Cambridge non hanno mai avuto modo, in questi giorni, di confrontarsi o chiarirsi. Una situazione che, come hanno fatto notare i royal watchers, potrebbe avere aggravato la crisi.