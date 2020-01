Kate Middleton e William in crisi, i gossip sul tradimento

editato in: da

Kate Middleton e William sono ormai finiti nel mirino della stampa inglese, che continua a parlare di crisi fra i due e, addirittura, di tradimento. Con Meghan Markle e Harry lontani, i tabloid si sono concentrati sulla coppia reale. Secondo alcune indiscrezioni infatti all’origine della crisi ci sarebbe il legame con Rose Hanbury.

Ex modella e amica dei duchi di Cambridge, Rose è stata per molto tempo intima della coppia, per poi scomparire all’improvviso. Secondo Dan Wootton, giornalista del Sun, dietro la sua sparizione ci sarebbe la gelosia di Kate nei confronti di William. Non solo, alcuni esperti della famiglia reale si sarebbero spinti sino a parlare di tradimento.

E mentre a Corte si continua a pronunciare la terribile parola “divorzio”, i pettegolezzi sui duchi di Cambridge non si spengono, fra indiscrezioni, voci di corridoio e un tweet compromettente pubblicato da Giles Coren. In tanti hanno parlato del presunto legame fra William e la migliore amica di Kate Middleton, ma i duchi non hanno mai commentato i gossip, fedeli alla rigida etichetta di Corte che impedisce di replicare ai tabloid.

Di certo qualcosa sta accadendo a Kensington Palace ed è stato chiaro a tutti durante la messa di Natale a Sandringham. Musi lunghi, tensione e distanza, Kate è apparsa molto lontana da William. In tanti sono convinti che la duchessa di Cambridge fosse semplicemente stanca dopo un anno ricco di impegni ufficiali, altri invece credono che dietro ci sia qualcosa di più.

Presto Catherine festeggerà il suo compleanno e, secondo alcune indiscrezioni, il primogenito di Diana avrebbe in mente di riconquistare la moglie. Come? Con una romantica vacanza alle Antille insieme ai figli George, Charlotte e Louis. E mentre la Regina Elisabetta ha espresso la sua stima nei confronti di Kate, considerata una bravissima mamma e una donna molto riservata, Meghan e Harry si preparano a tornare in Inghilterra dopo la fuga in Canada.