Kate Middleton e William in crisi: tensioni e musi lunghi alla messa di Natale

Kate Middleton trionfa alla messa di Natale con Charlotte (e nessuno rimpiange Meghan)

Ormai è ufficiale: Kate Middleton e William sono in crisi. Una nuova conferma arriva dalla messa di Natale a cui hanno partecipato i duchi di Sussex insieme ai figli Charlotte e George. Un appuntamento importante per la Royal Family in cui, ancora una volta, i sudditi sono riusciti a vedere la famiglia riunita.

William e Catherine Middleton hanno sfilato lungo la via per raggiungere la chiesa di St Mary Magdalene Chruch a Sandringham, tenendo per mano George e Charlotte. Assente Louis, il terzogenito della coppia, evidentemente troppo piccolo per affrontare l’appuntamento.

I duchi di Cambridge non hanno fatto rimpiangere l’assenza di Meghan Markle e Harry, fuggiti in Canada per le feste, ma l’apparizione pubblica non è bastata a spegnere i gossip sulla crisi. Complici musi lunghi e volti tesi che hanno svelato, ancora una volta, l’esistenza di problemi nella coppia reale.

Patti Wood e Traci Brown esperte del linguaggio del corpo, hanno svelato all’Elite Daily che, nonostante il tentativo, William e Kate non sono riusciti a nascondere la tensione fra loro. Camminare insieme con i figli non è bastato a celare la profonda stanchezza sul volto della Middleton e la tristezza di William.

In particolare le esperte hanno analizzato l’atteggiamento della coppia che, contrariamente a quanto accade spesso, non si è mai guardata negli occhi. Negli scatti Kate e William non si osservano mai, al contrario, Catherine si allontana spesso dal marito, stringe con forza la sua borsetta e serra la mascella, segno di un evidente nervosismo.

Non solo: la duchessa di Cambridge, come hanno notato in molti, più di una volta si porta una mano al collo, evitando lo sguardo del marito. Un segno che le esperte considerano inequivocabile.

“Non ho mai visto Kate in questa posa – ha svelato la Wood -. Lo sta facendo per creare spazio tra loro due […] William invece ha una postura discendente e l’espressione non è felice. Non sta in piedi dritto e non parla con i figli. Sembra preoccupato da qualcosa”.