Kate Middleton e William, lo spettro della crisi e il grande annuncio

Continuano le voci di una crisi fra William e Kate Middleton e la coppia reale si prepara a fare un grande annuncio. A svelarlo è Omid Scobie, noto commentatore della Royal Family e profondo conoscitore della vita a Corte. L’esperto ha svelato nel corso della sua trasmissione radiofonica che presto i duchi di Cambridge faranno una rivelazione.

“Aspettatevi annunci reali durante le vacanze – ha detto -, è una decisione intelligente, perché si tratta di un momento tranquillo dell’anno. È un grande momento per annunciare nuove cose”. Di cosa si tratta? Natale è da sempre considerato per la Famiglia Reale il momento perfetto per svelare qualche novità ai sudditi. Per ora però non è chiara quale sia la natura dell’annuncio di Kate e William, l’unica certezza è che probabilmente metterà fine ai gossip che sono circolati nell’ultimo periodo.

I duchi di Cambridge sono davvero in crisi? Prima il gesto di stizza durante l’intervista in tv, poi la lontananza a party di Natale, infine la scelta di Catherine di non prendere parte a un evento con il marito e il figlio George: tutti gli indizi sembrano confermarlo. Se è vero probabilmente lo scopriremo a breve perché, come ha spiegato l’esperto, l’annuncio di Natale sarà una “rivelazione”. Ciò significa che Kate e William potrebbero svelare qualcosa di molto particolare. Non resta che attendere per scoprirlo, nel frattempo la Regina sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice.

A preoccuparla la salute di Filippo, ma anche lo scandalo che ha travolto il figlio Andrea e la scelta di Meghan e Harry. La Markle e il secondogenito di Diana sono volati in Canada per la feste di Natale, spezzando le speranze di chi sognava di rivedere i Fab Four. Al posto dei duchi di Sussex alla messa nella chiesa di Sandringham, la Regina ha riservato un posto per George e Charlotte.