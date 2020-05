Kate Middleton, William confessa per la prima volta il suo dolore per Diana

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton e William sono molto sensibili al problema della salute mentale e da tempo sostengono progetti in tal senso. Il Duca di Cambridge è quindi comparso in video per parlare di depressione rivelando come lui e sua moglie l’hanno sconfitta.

William ha esortato le persone a parlare del loro stato d’animo, delle loro ansie e delle loro paure e ha ribadito che in questo periodo è normale “non sentirsi ok”.

Poi ha rivelato che lui e Kate hanno tratto conforto “sugli atti di gentilezza cui hanno assistito”. La coppia ha continuato a lavorare a sostegno dei loro progetti benefici. Solo qualche giorno fa il Duca aveva espresso preoccupazioni sulla salute mentale dei bambini costretti a stare a casa. E in generale sul crescente stato d’ansia che le persone stanno vivendo.

Lui e Lady Middleton si trovano in isolamento nella loro casa di campagna nel Norfolk, insieme ai figli, George, Charlotte e Louis, e non ha nascosto le difficoltà di gestione familiare.

Nonostante i Duchi appaiano sempre sorridenti e positivi – serenità che Kate cerca di trasmettere anche nei look – il Principe non ha nascosto le preoccupazioni e le sfide che anche loro devono affrontare nella quotidianità.

William ha riconosciuto l’importanza del sostegno che riceve da sua moglie. In lei ha trovato un vero e proprio pilastro. Nel documentario Football, Prince William and our Mental Health il Principe rivela i suoi timori nel diventare padre e il dolore provato per la morte di sua madre, Lady Diana.

Il filmato sarà trasmesso il 28 maggio dalla BBC. Nel documentario William conversa col calciatore Marvin Sordell col quale ha in comune la perdita di un genitore in tenera età.

Quando Diana morì William aveva solo 15 anni e per lui e suo fratello Harry fu un vero e proprio trauma, anche per il risvolto mediatico della vicenda. “Quando hai vissuto qualcosa di drammatico nella vita, le emozioni riaffiorano quando diventi padre”: confessa nel filmato il Duca che poi sottolinea quanto sia stato importante per lui il supporto della moglie.

“Quando arriva un bambino è il momento più bello, ma anche il più sconvolgente della vita, perché si viene travolti dalle emozioni e hai bisogno che ci sia qualcuno lì con te che ti aiuti”. L’argomento “paternità” così ampiamente discusso dal Duca fa pensare che lui e Kate

La confessione di William ha anticipato quella di Harry e Meghan Markle, raccolta nella biografia che uscirà in agosto, dove si leggeranno dettagli sconosciuti sulla separazione dalla Famiglia Reale.