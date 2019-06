Kate Middleton, William compie gli anni ma Harry e Meghan se ne dimenticano

editato in: da

Compleanno William: gli auguri della Famiglia Reale

William compie 37 anni, è nato infatti il 21 giugno 1982.

Kate Middleton festeggia il marito con un party casalingo in forma privata, insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Tra l’altro i Duchi di Cambridge, che hanno partecipato al Royal Ascot, devono affrontare le conseguenze di un incidente stradale causato da un agente della loro scorta.

Ma oggi è il compleanno di William. Carlo e Camilla hanno voluto esprimere i loro auguri al Principe pubblicando su Instagram una tenera immagine di Will da bambino mentre sull’altalena viene spinto da suo papà.

Sua nonna la Regina Elisabetta ha condiviso su Twitter una serie di immagini del nipote che ripercorre la sua vita: il servizio militare, il lavoro di pilota, l’amore per Kate. William ha così voluto, sempre via social, ringraziare per l’affetto ricevuto commentando una foto del Duca durante il viaggio in Tanzania dello scorso anno: “Grazie a ognuno per i cari auguri di Buon Compleanno”.

Gli unici però a non ricordarsi del giorno speciale di William sono Harry e Meghan Markle. Per la prima volta, Harry ha preso le distanze dal fratello maggiore. E almeno per il momento nemmeno un augurio è comparso sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Tra l’altro, Harry e Meghan hanno deciso di separarsi dalla Royal Foundation, l’associazione benefica cui partecipano William e Kate. Questa mossa è l’ultimo passo del processo di divisione dei doveri reali tra le due coppie, distinzione su cui ha insistito, a quanto pare, proprio Lady Markle. La Duchessa del Sussex solo dopo un anno di matrimonio ha isolato il marito dal resto della famiglia, creando gravi tensioni a Palazzo anche con Lady Middleton.

Secondo quanto riportano gli esperti reali, il matrimonio di Meghan e Harry durerà solo 3 anni. A Corte nessuno la sopporta. Certo la definitiva separazione dei compiti delle due coppie alimenta i rumors sulla spaccatura tra loro, anche se la versione ufficiale afferma che è una mossa che riflette i diversi ruoli di Kate e William, futuro Re d’Inghilterra, e Meghan e Harry.

Solo nel febbraio del 2018 i quattro erano apparsi per la prima volta insieme proprio per presentare i progetti della Royal Foundation. Allora erano soprannominati i “Fab Four”, in omaggio ai Beatles, oggi Harry e Meghan sembrano ignorare perfino il compleanno di William.