Kate e William, a Capodanno lasciano la Regina da sola per ritrovare la pace

editato in: da

Kate Middleton trionfa alla messa di Natale con Charlotte (e nessuno rimpiange Meghan)

È il momento di ritrovare la tranquillità, per Kate Middleton. La Duchessa di Cambridge sta passando senza dubbio un momento stressante, dovuto a tutta una serie di fattori che l’hanno fatta apparire sempre più tesa. Anche per questa ragione, lei e William abbandoneranno la Regina e scapperanno verso il Berkshire, dove abita la famiglia di Kate.

Il Capodanno dei Duchi di Cambridge doveva, in realtà, prevedere un impegno con la Famiglia Reale inglese: si vociferava dapprima che Kate e William avrebbero alloggiato a Sandringham, dove la Regina Elisabetta II resterà fino al 6 gennaio a fianco del Principe Filippo.

I beninformati dicono però che, dopo alcune prese di posizione di Kate, i Duchi di Cambridge si siano accordati per passare solo il Natale con la Regina. Avrebbero poi dovuto seguire il Principe Carlo e Camilla nella loro tenuta in Scozia. Solo che anche in questo caso qualcosa è cambiato.

Pare infatti che l’acuirsi delle tensioni tra Kate e William abbia fatto sentire a entrambi il bisogno di allontanarsi dal Palazzo Reale e dagli altri Windsor. Agendo un po’ come Harry e Meghan, dunque, i Duchi di Cambridge hanno deciso di isolarsi.

Con George, Charlotte e Lous opteranno per un Capodanno con la famiglia di Kate. Passare il Capodanno nel Berkshire, a casa dei Middleton, sarebbe anche un modo di ritrovare quella complicità che ha sempre contraddistinto la coppia.

Infatti il primo Capodanno insieme di Kate e William si sarebbe svolto proprio lì, nel Berkshire. I due avrebbero passato una serata dolcissima grazie a una leggendaria festa organizzata dalla sorella di Kate, Pippa, con tanto di pista da ballo e danze scatenate.

Quest’anno, probabilmente, dato che anche Pippa è diventata mamma, non ci saranno grandi colpi di testa o folli balli. Di sicuro, però, ci sarà più intimità. Cosa che magari porterà William, che si sta già impegnando in questo senso, a riconquistare la sua bella moglie. Li vedremo tornare finalmente a sorridere?