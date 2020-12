Kate Middleton e William, un’amica svela come sono davvero a casa loro

editato in: da

Kate Middleton e William a teatro: i figli rubano la scena

Come sono davvero Kate Middleton e William? Lontano dai riflettori, nella loro casa di Amner Hall, nel Norfolk, i Cambridge sarebbero molto differenti da come appaiono in pubblico. A raccontarlo è una fonte che ha svelato a People di essere stata ospite della coppia. In particolare l’insider si è recato nella tenuta di campagna di Kate e William, situata a 180 km da Londra, un luogo molto amato da George, Charlotte e Louis, con tanto verde e la giusta privacy.

La dimora dei Cambridge ha dieci camere da letto e spesso qui vengono ospitati amici e parenti. Fra le mura domestiche Kate e William, che devono sempre rispettare l’etichetta reale e rappresentare al meglio la Regina, possono rilassarsi un po’. Ma come sono nel privato? Secondo il racconto della fonte, si comportano come una coppia normale, con Kate appassionata di shopping online e tutorial beauty, mentre William darebbe una mano sia con i bambini che in casa. “La dimora è incantevole e accogliente, non un palazzo lussuoso e soffocante”, ha spiegato l’insider. Amner Hall “è una casa normale e frenetica, coi bambini che corrono e rovesciano cose”.

“Kate a casa è molto rilassata, non si dà arie – ha svelato -. Non diresti mai che hai di fronte una futura regina. Se vai a farle visita, ti offre sempre una tazza di tè. E molto spesso è William che lo prepara!”. La duchessa di Cambridge sarebbe dunque “come le mamme di tutto il mondo” e dopo aver messo i tre figlio a nanna passerebbe il tempo libero “facendo acquisti online o guardando tutorial di bellezza su Youtube”.

Quando Kate e William sono nel Nortfolk, portano spesso i figli da Mable’s Paint Pot, un piccolo negozio di artigianato dove si preparano dolcetti tradizionali e si dipingono ceramiche. Non solo: spesso i Cambridge si concederebbero delle uscite, facendo visita al pub vicino come una normalissima coppia: “Una sera li ho sentiti parlare dei loro bambini, come genitori qualsiasi – ha detto la fonte a People -. Sono rimasto colpito. Sono una coppia normale e adorabile”. Una coppia come tante dunque, lontano dall’immagine di perfezione conferita dall’appartenenza alla Royal Family e dai doveri da cui Meghan Markle e Harry sono fuggiti.