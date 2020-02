Kate Middleton, la vera differenza tra William e Harry

editato in: da

I dissidi tra William e Harry non sarebbero ancora giunti a una conclusione. A rivelarlo a US Weekly è una fonte vicina al Palazzo, che ha sottolineato anche le profonde differenze caratteriali tra i due figli di Carlo e Diana.

Mentre William tende ad avere un atteggiamento equilibrato e a confrontarsi sui problemi della quotidianità con la moglie Kate, lo stesso non si può dire di Harry. Il Duca di Sussex, infatti, è stato descritto dall’insider come una persona impulsiva e avvezza a prendere tutto sul personale.

Come già accennato, la rottura tra loro non è arrivata a una soluzione e, secondo i rumors più accreditati, il rapporto sarebbe stato pessimo nel momento in cui Harry ha lasciato il Paese per trasferirsi in Canada con la moglie Meghan e il piccolo Archie per cominciare una nuova vita lontano dagli impegni di Corte.

Tornando alle differenze tra il suo carattere e quello del fratello maggiore è utile specificare che, secondo la fonte che ha interagito con i reporter di US Weekly, l’approccio di William alla vita non è certo sinonimo di un cuore d’acciaio.

Come rivelato sempre dall’insider, il Duca di Cambridge è un uomo amorevole e gentile ma con un modo di gestire le emozioni diverso da quello del fratello. Harry, descritto dalla fonte come molto più irrazionale rispetto al marito di Kate, considera Lady Markle la sua roccia e, fin dall’inizio della loro storia, si è confidato con lei in merito ai problemi relativi alla salute mentale che ha affrontato nel corso degli anni.

La fonte ha altresì dichiarato che Harry ha parlato fin da subito con Meghan della ferita interiore della morte di Diana, venuta a mancare quando lui aveva solo 13 anni. A suo dire, infatti, nessuno dovrebbe soffrire in silenzio.

Per quel che concerne invece i contasti tra lui e William, a detta della fonte che ha parlato con i giornalisti di US Weekly tra i due fratelli ci sarebbero stati, dall’8 gennaio ad oggi, solo un paio di colloqui per parlare di affari.

I dissidi, che sarebbero iniziati nel 2017 quando William avrebbe consigliato a Harry di non bruciare le tappe con l’attrice americana, sembrano peggiorati notevolmente da quando i Sussex hanno annunciato, nel giorno sopra ricordato, di voler rinunciare allo status di membri senior della Famiglia Reale britannica.