Kate Middleton, fuga con William e figli nel luogo amato da Diana

Kate Middleton e William: Harry ruota di scorta

In attesa che per George e Charlotte riprenda la scuola, William ha portato la moglie e i tre figli nel luogo dove trascorreva le vacanze da bambino con l’amatissima madre Diana. Come riportato sulle pagine del Daily Mail, i Duchi di Cambridge sono stati avvistati a Tresco, la seconda isola per estensione dell’arcipelago delle Scilly, al largo delle coste della Cornovaglia.

Come riferito al Mirror da una fonte a loro vicina, William e Kate hanno deciso di concedersi una breve vacanza prima del ritorno sui banchi dei loro figli maggiori e hanno scelto di rimanere in Gran Bretagna anche per sostenere il turismo locale, messo a dura prova dall’emergenza sanitaria.

William, ribadiamo, si è recato in vacanza alle Isole Scilly da bambino, per la precisione nel 1989 (ai tempi aveva 7 anni e il fratello Harry 5). Il Duca di Cambridge è tornato nell’arcipelago anche nel 2016 in compagnia di Kate Middleton.

Come già accennato, la notizia della breve ‘fuga’ di famiglia che i Duchi di Cambridge hanno deciso di regalarsi è diventata di dominio pubblico quando, nel corso dell’ultima settimana del mese di luglio, William e Kate sono stati avvistati a Tresco.

Secondo le rivelazioni di una persona presente sul posto, i Duchi di Cambridge hanno fatto una gita in bicicletta e si sono fermati a salutare gli abitanti del luogo. La famiglia, che ha trascorso i mesi di confinamento nella dimora di Anmer Hall a Norfolk, sarebbe rientrata dalla breve vacanza il 31 luglio.

La pausa che hanno scelto di concedersi è arrivata in un momento non certo facile per la Famiglia Reale. L’11 agosto, infatti, è prevista l’uscita nelle librerie Finding Freedom, la biografia di Harry e Meghan scritta dai corrispondenti reali Omid Scobie e Carolyn Durand.

Nelle pagine di questo volume, gli autori parlano di rapporti estremamente tesi tra i Cambridge e i Sussex. A causa di questi attriti, in occasione degli ultimi impegni ufficiali assieme lo scorso marzo le due coppie si sarebbero a malapena rivolte la parola.

Nella biografia si racconta inoltre della reazione non certo positiva di Harry ai consigli di William che, qualche anno fa, gli suggerì di non bruciare le tappe con la Markle e di conoscerla un po’ di più prima di fare il grande passo.