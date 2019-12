Kate Middleton va in tv con l’abito da 1.455 sterline e spiazza Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton va in tv, abito rosso da 1.4.50 sterline

Kate Middleton, come Meghan Markle, si è prestata per un documentario tv che andrà in onda sulla BBC, il prossimo 16 dicembre. Ed è un trionfo.

La Duchessa di Cambridge che per la prima volta è impegnata in televisione, escludendo l’intervista nello speciale dedicato ai 90 anni della Regina, ha svelato il lato più umano e dolce di sé. Anche se non ha perso l’occasione per sfoggiare un nuovo, costosissimo abito rosso, da oltre 1.400 sterline. Ma procediamo con ordine.

William e Kate hanno preso parte a A Berry Royal Christmas, con l’84enne Mary Berry, ex presentatrice di Great British Bake Off. La trasmissione segna uno dei primi impegni che i Duchi di Cambridge affrontano insieme per il periodo natalizio.

Nel rispetto della tradizione del colore rosso, Kate si è presentata all’appuntamento con un abito bon ton, firmato Alessandra Rich, da 1.455 sterline, come mostra nelle foto condivise sul profilo Twitter ufficiale. Nel filmato Lady Middleton, impegnata con ricette natalizie, si protegge il prezioso vestito con un grembiule. Esattamente come lo scorso anno fece Meghan in occasione della presentazione del suo libro di ricette realizzato a favore delle famiglie coinvolte nella tragedia della Grenfell Tower, in aiuto delle quali si è mobilitata anche Kate.

La moglie di William è graziosissima mentre presenta col marito un dolce da mettere in tavola il 25 dicembre, anche se non ha rivelato se lo preparerà davvero per i suoi figli, George, Charlotte e Louis. Di certo, dalle indiscrezioni trapelate, l’immagine di Kate è uscita rafforzata da questo documentario che mostra anche incontri privati della Duchessa a favore dei più bisognosi. Al suo fianco c’è sempre Mary Berry che era con lei anche lo scorso settembre all’inaugurazione di un giardino per l’infanzia.

L’effetto di A Berry Royal Christmas è stato completamente diverso da quello dell’intervista che Harry e Meghan hanno concesso a ITV, sollevando un polverone su di sé. Al contrario, qui Kate appare dolce e raggiante, attenta ai bisognosi e sempre più in sintonia con William, tanto che si fanno insistenti i rumors della quarta gravidanza che potrebbe essere annunciata prima di quanto si creda.