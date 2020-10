Kate Middleton, uscita segreta da Palazzo con George e Charlotte

editato in: da

Kate Middleton, look da museo

Kate Middleton fugge un’altra volta segretamente da Palazzo, ma ora porta con sé i figli più grandi, George e Charlotte. Mentre il piccolo Louis, che ha poco più di due anni, è costretto a rimanere a casa.

Kate di nuovo si mostra come una mamma normale che vuole accontentare i suoi bambini, trovando il tempo tra un impegno e l’altro per accompagnarli in un luogo che molto li affascina. La Duchessa di Cambridge infatti ha portato George e Charlotte all’Imperial War Museum.

Non è la prima volta che Kate esce in incognito, come una persona qualunque, e viene sorpresa per le strade di Londra. Lo scorso settembre fu fotografata con Louis lungo il Tamigi mentre rientrava a Kensington Palace a piedi, dopo che la sua auto era stata bloccata dal traffico.

Lady Middleton adora fare la mamma e vuole che i suoi figli abbiano un’infanzia il più normale possibile. Anche se lei e William sono consapevoli di doverli preparare a una vita che “normale” non è. Per questo, fin in tenera età li stanno coinvolgendo in alcune attività legate alla Monarchia, che soprattutto li vede attivi nel sociale.

Comunque, questa volta si tratta di una visita di piacere. Come riporta il Sun, Kate ha sorpreso organizzando una visita segreta al museo militare di Londra. La Famiglia Reale è arrivata senza clamore, solo un paio di persone pare abbiano riconosciuto Lady Middleton e i suoi figli. Una guardia del museo ha dichiarato che George, 7 anni, era affascinato dagli oggetti militari ed era preparatissimo sulla Seconda Guerra Mondiale.

Pare che questa passione gli derivi dal bisnonno, il Principe Filippo, che visse in prima persona gli eventi bellici prestando servizio come luogotenente sulle coste siciliane. Ma il Principino ha cominciato a studiare anche a scuola la Seconda Guerra Mondiale e lo scorso maggio, Kate rivelò che lui e Charlotte stavano imparando la canzone, We’ll Meet Again, per celebrare il 75esimo anniversario della Giornata della vittoria (8 maggio 1945).

Dunque, c’è da scommettere che l’Imperial War Museum diventerà il secondo luogo preferito dei Royal Baby, dopo ovviamente il Museo di Storia Naturale. Per altro, la Duchessa di Cambridge si è resa protagonista di un’altra fuga in anonimato per raggiungere proprio il Museo di Storia Naturale dove ha girato il video con la sua super giacca firmata Alexander McQueen.