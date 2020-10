Kate Middleton, l’uscita segreta a Londra che scatena le gelosie

editato in: da

Kate Middleton a Buckingham Palace con l’abito su misura

Kate Middleton sarebbe uscita segretamente da Palazzo. Secondo la Court Circular, che registra tutti gli impegni dei membri della Famiglia Reale, la Duchessa di Cambridge si sarebbe recata al Museo di Storia Naturale di Londra lo scorso 7 ottobre.

Kate sarebbe sgattaiolata fuori da Buckingham Palace dopo aver incontrato con William il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e sua moglie Olena, nella stanza del trono. La visita della Duchessa infatti stranamente non è stata pubblicizzata fino ad ora e nessun post sul profilo Twitter di Kensington Palace è stato pubblicato in merito, come è consuetudine per tutti gli impegni dei Duchi.

In ogni caso, è trapelato che Kate ha visitato il Museo di Storia Naturale a South Kensington dove ha incontrato Fiona McWilliams, Executive Director of Development. Un appuntamento che avrà certamente scatenato qualche gelosia all’interno della famiglia di Lady Middleton. Infatti, il museo è uno dei luoghi preferiti dai suoi figli più grandi, George e Charlotte. Anzi il Principino è un vero e proprio appassionato di storia naturale. Persino, Sir Richard Attenborough, con cui i Royal Baby hanno girato un documentario, ne è a conoscenza, tanto che gli ha regalato un dente di squalo gigante.

Kate è patrona del Museo dal 2013, ereditando un incarico che Lady Diana tenne fino al 1993. L’incontro di Lady Middleton dello scorso mercoledì è stato una sorpresa, perché non è stato annunciato dal Palazzo e proprio per questo motivo non ci sono foto ufficiali. Una mossa strategica per evitare scenate in casa coi suoi figli? O forse la Duchessa di Cambridge prepara una sorpresa ai suoi sudditi? La faccenda si fa più intricata, considerando che l’anno scorso, proprio di questi tempi, la moglie di William era andata in visita al Museo e allora tutto si era svolto in modo ufficiale secondo protocollo.

Si vedrà. Comunque, non è la prima volta che Kate viene sorpresa a girare per le strade di Londra. Lo scorso settembre è stata fotografata col figlio più piccolo, Louis, mentre tornava a Palazzo lungo il Tamigi. Mentre nel Norfollk è stata più volte immortalata ai grandi magazzini, mentre faceva la spesa. Insomma, Lady Middleton è una mamma come le altre.