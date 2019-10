Kate Middleton, una visione in bianco in Pakistan. E la mano è sempre sul pancino

editato in: da

Kate Middleton in Pakistan incanta col look bianco

Kate Middleton e William sono volati a Lahore in Pakistan per visitare l’ospedale e il centro di ricerca sul cancro in cui si recò anche Lady Diana l’anno prima di morire, nel 1996.

Kate è apparsa eterea in un elegantissimo completo color avorio. Abbandonati gli stivaloni in cuoio, la Duchessa ha sfoggiato un look elegantissimo total white, composto dal tradizionale shalwar kamiz, ossia una lunga camicia al ginocchio finemente ricamata con gelsomini bianchi e bottoni in pietre dure, del marchio pakistano Gul Ahmed Fashion, sciarpa candida di Maheen Khan, pantaloni bianchi che ha già indossato con la giacca verde.

Completano l’outfit scarpe in suede di Gianvito Rossi, clutch coordinata di Mulberry e degli orecchini spettacolari a foglia, creati da Asprey, che valgono 6.348 euro circa. Lady Middleton è uno schianto, una visione in bianco mentre scende dall’aereo e viene accolta dai dignitari locali che le offrono dei fiori.

Dopo la visita in ospedale, i Duchi incontreranno il governatore della città, ma probabilmente non ci sarà il tempo di un cambio d’abito. Lady Middleton si accontenta però di togliere i tacchi, indossare le sneaker bianche e raccogliere i capelli in una coda di cavallo per giocare sul prato a cricket.

Un dettaglio però non è passato inosservato. Kate si accarezza spesso il pancino e appena può lo copre sapientemente con la clutch. Che sia davvero incinta? La tunica bianca in effetti sottolinea delle curve sospette (come quelle di Meghan), complice forse anche la brezza che solleva la stoffa.