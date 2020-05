Kate Middleton torna in pubblico: il look con i fiori è un errore

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton, insieme a suo marito William, è ricomparsa in pubblico naturalmente in video-chiamata. L’impegno odierno è a sostegno della salute mentale, un progetto che sta molto a cuore ai Duchi di Cambridge.

Per l’occasione Kate ha optato uno dei suoi look primaverili e colorati che infondono buon umore e speranza. Così, dopo il golf giallo di Zara, l’abito riciclato a pois, eccola indossare un vestito rosso bon ton, con fiori stampati e colletto bianco: da vera educanda. Il modello è firmato Beulah e costa 550 sterline.

La scelta di Lady Middleton questa volta è proprio uno scivolone di stile. Il look la mortifica e vanifica la ventata di aria fresca che era riuscita a dare nei suoi precedenti interventi, realizzando la giusta commistione di outfit low cost e mise impegnative ma riciclate.

A peggiorare la situazione è la pettinatura di Kate. Se già in precedenza si era sbagliata sfoggiando boccoli esagerati, ora le onde hanno un gusto esageratamente retrò. La Duchessa di Cambridge ha una chioma splendida ma così acconciata è mortificata, come è evidente dalle immagini condivise sul profilo Twitter ufficiale. Anche il make up è azzardato e insiste troppo col blush sulle gote.

Nonostante il passo falso, l’impegno di Kate suscita sempre più ammirazione. L’esperta di questioni reali, Katie Nicholl, sottolinea come Lady Middleton e marito stiano abbassando la guardia rivelando quale sarà il futuro della Corona. In molti ritengono che William si stia preparando per diventare quanto prima Principe reggente.

I Cambridge, prosegue la Nicholl, si sono “davvero fatti avanti” in questo momento di difficoltà per far sentire ai sudditi che la Famiglia Reale è sempre presente e pronta a sostenerli. Ha poi elogiato la Regina Elisabetta che a 94 anni ha continuato a lavorare dal Castello di Windsor utilizzando i nuovi strumenti digitali, senza alcun timore.