Kate Middleton torna in pubblico: delude col look e ruba gli orecchini a Meghan Markle

Kate Middleton, il look floreale è bocciato

Kate Middleton torna in pubblico in compagnia di suo marito William. E per l’occasione sfoggia un abito floreale rosso corallo, fin troppo bon ton e bucolico. Mentre un dettaglio del suo look non è passato inosservato. Infatti, la Duchessa di Cambridge indossa un nuovo paio di orecchini del marchio preferito da Meghan Markle.

Ma procediamo con ordine. William e Kate sono tornati ai loro impegni tradizionali da quando hanno lasciato la casa di campagna nel Norfolk per rientrare a Londra in concomitanza dell’inizio della scuola per i figli più grandi George e Charlotte. Dunque, Lady Middleton si è trovata nuovamente l’agenda fitta di impegni, salvo ritagliare del tempo per i suoi tre bambini. Per altro, è stata fotografata con Louis mentre girava a piedi per le strade della capitale, lungo il Tamigi.

I Duchi di Cambridge si sono recati al London Bridge Jobcentre per incontrare le comunità locali, poi si sono recati alla Beigel Bake Brick Lane Bakery dove hanno aiutato a preparare dei bagel. La coppia non appariva ad un evento insieme dai primi di luglio. William e Kate si sono mostrati sorridenti e rilassati, anzi la Duchessa ha perfino sfiorato le spalle al marito. I due erano felici di poter sostenere quei lavoratori che hanno continuato a svolgere la loro professione durante il lockdown per il bene della comunità.

Lady Middleton, per questo incontro, ha deciso di indossare un abito rosso, a fantasia floreale, lungo oltre fino alle caviglie, con maniche a 3/4 bordate di bianco. Il vestito, firmato Beulah London, è naturalmente riciclato e vuole essere un omaggio alla capitale. Costo del capo? 550 sterline, ossia quasi 600 euro. E con l’abitino bon ton, che però sembra tanto un vestitino da campagna, ha indossato il grembiule e si è messa in cucina a impastare. Ovviamente ai piedi non poteva rinunciare ai tacchi, indossando delle décolletée di Ralph Lauren.

Ma la vera chicca dell’outfit di Kate sono gli orecchini. La moglie di William ne indossa un paio nuovi. I pendenti hanno una piccola pietra rosa in tinta con l’abito. Il designer è Missoma, uno dei marchi preferiti da Meghan Markle. Dunque, Lady Middleton “ruba” il brand alla cognata, nonostante l’abbia totalmente dimenticata dal messaggio di auguri per il compleanno di Harry.