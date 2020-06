Kate Middleton, la tenera foto col padre su Instagram

editato in: da

In Inghilterra è la Festa del Papà e dall’account Instagram dei Duchi di Cambridge sono stati pubblicati due scatti molto teneri: uno del Principe William col padre Carlo, scattata proprio da Catherine a dicembre del 2019, e uno di Michael Middleton con la figlia Kate.

Una foto dolcissima, visto che Lady Middleton è ritratta da bambina in braccio al suo papà. Kate, con i capelli biondi acconciati in due treccine, nella foto accenna un sorriso mentre viene coccolata dal padre: uno scatto inedito della Duchessa, che ha fatto sciogliere i cuori dei sudditi, pronti a commentare i due scatti.

Sotto le due foto sono fioccati i commenti: “Adorabili!”, “Bellissimi. Grazie per la condivisione”, “Non potevate essere più carini”, senza dimenticare ovviamente gli auguri a tutti i papà di Inghilterra. Alcuni followers poi non hanno potuto non notare la somiglianza della piccola Kate con il figlio Louis.

Effettivamente è impossibile non fare il paragone, soprattutto guardando una delle ultime foto condivise sempre dall’account Instagram dei Duchi di Cambridge: uno scatto privato realizzato da Kate per i 38 anni del marito, in cui il Principe William sorride seduto su un’altalena insieme ai suoi bambini. L’istantanea racconta la serenità dei duchi di Cambridge e il loro legame fortissimo con i figli.

L’espressione di Louis è molto simile a quella della madre da bambina: il sorriso è identico, così come il taglio degli occhi.

In occasione del compleanno del Principe William, che coincide con la Festa del Papà, anche Carlo ha condiviso lo stesso scatto con il figlio, e anche la Regina Elisabetta ha pubblicato una foto in compagnia del nipote.

Intanto non è passato inosservato il silenzio di Harry e Meghan: secondo le ultime indiscrezioni diffuse dai tabloid, la Regina Elisabetta avrebbe chiesto ai nipoti di organizzare una nuova riunione per capire quale sarà il futuro dei Sussex.

A quanto pare la Sovrana punterebbe moltissimo su Kate e William: dopo la paura per Carlo, contagiato dal Coronavirus, avrebbe affidato il ruolo di riunire la famiglia proprio ai Duchi di Cambridge. Non sarà un compleanno facile per William: in questi mesi difficili ha scelto di assumersi molte responsabilità, preparandosi a salire sul trono e la lontananza dall’amato fratello fa, certamente, il resto.