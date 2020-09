Kate Middleton telefona al campione di vela e spuntano voci sulla gelosia di William

editato in: da

Kate Middleton ha ripreso tutte le sue attività di Corte da quando è tornata a Londra. E tra i suoi impegni spunta anche l’incontro, solo telefonico, con Sir Ben Ainslie, affascinante velista, campione olimpico britannico, e amico della Duchessa di Cambridge da diversi anni. La prima volta che si incontrarono era il 2012.

A rendere noto l’incontro telefonico è il Times che ha riportato gli ultimi impegni della Famiglia Reale, tra cui questo di Kate con Ben Ainslie. Lo scopo della telefonata è parlare della 1851 Trust, un’associazione benefica che supporta i giovani attraverso la vela e l’industria marittima. Sir Ainslie è promotore delle attività, mentre Kate è patrona dell’ente dal 2014. Tra Ben, che parteciperà 36a America’s Cup ad Auckland, in Nuova Zelanda, e Lady Middleton c’è sempre stato un buon feeling. I due lavorano bene insieme, anche perché la Duchessa ama molto gli sport all’aria aperta e quando è possibile, sfrutta gli impegni di Palazzo per prendere parte attivamente a gare e giochi di ogni genere. Sir Ben Ainslie, in questo senso, le ha dato diverse opportunità.

Kate ha incontrato per la prima volta l’aitante marinaio alle Olimpiadi del 2012 dove ha vinto la medaglia d’oro con la sua squadra. Nel 2014 Kate e Ben hanno promosso la Coppa America in Gran Bretagna, poi nel 2015 Lady Middleton ha visitato il quartier generale della Ben Ainslie Racing a Portsmouth, con il bel velista come cicerone, nell’ambito delle iniziativi per la 1851 Trust.

Sempre nello stesso anno e nel 2016 Kate, insieme a William, hanno tifato per Ben mentre gareggiava nella Coppa America. E proprio nel 2016 Lady Middleton in visita da sola a Portsmouth ha fatto un giro in barca a vela con Ainslie. Anche in quel caso si trattava di un evento ufficiale per l’associazione benefica di cui è patrona. Allora, non passò inosservato un certo feeling tra la Duchessa e il velista che non avevo nascosto sorrisini e sguardi reciproci. Un atteggiamento piuttosto inusuale di Kate che non rivela mai in pubblico le sue emozioni. All’epoca si pensò un’armonia tra i due nata dalla passione per il mare e lo sport, sintonia che però si disse avrebbe potuto far ingelosire in qualche modo William, restato a casa coi figli, George e Charlotte. Louis invece non era ancora nato. Voci di gelosia che sono riemerse dopo l’incontro telefonico tra Will e Kate.

Certo, il legame tra Kate e Ben non va oltre alla sana amicizia. Infatti, nessun indizio potrebbe far pensare a qualche insofferenza o crisi fra i Duchi di Cambridge che anzi nel recente evento alla pasticceria di Londra si mostrati più uniti che mai. E poi Lady Middleton è una mamma assennata, molto attenta a proteggere i figli e alla loro educazione, oltre a una donna dal forte senso del dovere e indubbiamente innamorata del marito.