Kate Middleton, suo figlio George compie 7 anni. Foto su Twitter con look low cost

Baby George, il primo figlio di William e Kate Middleton, ormai è cresciuto e compie 7 anni. È nato infatti il 22 luglio 2013. Per celebrare l’augusta occasione, la Duchessa di Cambridge ha condiviso due nuove foto del primogenito (GUARDA LE FOTO).

Come ormai è tradizione, mamma Kate ha realizzato due immagini per il compleanno del figlio e le ha pubblicate sul profilo Twitter ufficiale. Sorriso sdentato, espressione birichina, per non dire sfacciata, George è visibilmente cresciuto. È finito il tempo delle camicie col colletto bon ton in tinta coi pantaloncini, oggi il Principino è un ometto che indossa una polo verde salvia di Mango da 8,80 euro circa e ha i capelli biondi spettinati. Un’aria da furbetto che promette di dare del filo da torcere a mamma e papà.

E poi c’è la foto in t-shirt mimetica che gli dà proprio un tocco da ribelle, come suo zio Harry che da ragazzo ne ha combinate di ogni, mettendo spesso in imbarazzo nonna Elisabetta. Anche George promette bene, ma la scelta della maglietta militare ha anche un altro significato. Kate non sceglie mai i look a caso e ogni outfit nasconde un messaggio preciso. Suo figlio George un giorno diventerà Re e quindi sarà a capo delle Forze Armate britanniche. La t-shirt mimetica rimanda quindi al suo futuro da Sovrano.

Oltre a mostrare una grande somiglianza con papà William. George condivide già con il padre la passione per gli elicotteri e i mezzi militari (come aveva dimostrato qualche anno fa). E se si confrontano queste foto del Principino con quelle del Duca di Cambridge da bambini: sono identici. Non solo il look di George è un omaggio alla nonna scomparsa, Lady Diana, che vestiva spesso i figli con abiti militari.

Kate Middleton ha scattato queste foto ad Anmer Hall, nella tenuta del Norfolk, dove hanno trascorso i mesi di isolamento e dove di fatto sono stati festeggiati anche i compleanni dei fratelli minori di George, Charlotte e Louis. I tre figli di Will e Kate sono molto uniti ma hanno fin dalla più tenera età manifestato un carattere vivace e i Duchi hanno confessato una certa gelosia tra loro. Anche se George e sua sorella hanno collaborato distribuendo prodotti di prima necessità durante il lockdown.