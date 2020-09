Kate Middleton, la frase su William che non piace alla Regina

editato in: da

Kate Middleton è oramai un’icona di stile dalla classe inconfondibile, eppure in passato avrebbe profanato l’etichetta di corte con un complimento diretto a William che alla Regina Elisabetta non sarebbe piaciuto.

Secondo il tabloid The Mirror, il documentario prodotto dal sito True Royalty chiamato Royal Wives (Mogli Reali) avrebbe ingaggiato un addetto per decifrare il labiale di Kate Middleton durante un evento nel 2006, più precisamente alla laurea del Principe William alla Royal Air Force.

Secondo questo interprete, la Duchessa avrebbe apprezzato il look del suo futuro marito, pronunciando tali parole:

Lo amo in uniforme, è così sexy.

Non è ancora dato sapere a chi Kate avesse sussurrato tali parole, ma secondo il tabloid britannico, la futura Duchessa era lì con sua madre e suo padre, Carole e Michael Middleton. Se tutto ciò fosse stato vero, questa frase non sarebbe affatto piaciuta alla Regina, che da sempre tiene molto alle regole di corte, per le quali certi complimenti potrebbero risultare fuori luogo e inappropriati.

Kate, in fondo, ha dovuto cambiare molto di se stessa per compiacere la corte britannica: la ragazza si è trasformata da un’appassionata di sport a una vera e propria trend setter raffinata, dunque non sembrerebbe impossibile che la Middleton abbia pronunciato tale frase nel 2006, quando lei e William si stavano ancora solo frequentando.

Le pressioni esterne e quelle della famiglia reale hanno reso ciò che la Middleton è oggi, infatti l’esperta di corte Victoria Arbiter al The Mirror ha riferito: “C’era un’intensa pressione su William e Kate e tutti volevano che loro due camminassero lungo la navata il prima possibile.”

Ma la coppia non si è fatta piegare dalle pesanti aspettative e dopo una breve separazione durante il loro fidanzamento, Kate e il Principe si sono riavvicinati. A tal proposito, la Duchessa in uno dei tanti documentari aveva dichiarato:

Eravamo entrambi molto giovani, lui era all’università, stavamo entrambi trovando noi stessi, essendo anche personaggi diversi. Anche se non ero molto contenta della situazione in quel momento, sentivo che alla fine questo mi rendeva più forte.

D’altro canto, semmai Kate avesse descritto William come molto attraente in quel chiacchierato evento pubblico, al di là di tutte le etichette nessuno avrebbe potuto darle torto, poiché il Principe era sovente fare strage di cuori.