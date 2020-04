Kate Middleton, la nuova strategia per battere Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle a confronto: la verità sulla loro inimicizia

Silenziosa, eppure sempre presente: l’inimicizia tra Kate Middleton e Meghan Markle non sembra destinata a risolversi grazie alle lunghe distanze, né tantomeno pare ammorbidirsi nonostante i goffi e reciproci tentativi di avvicinamento. Al contrario, fonti vicine alla Famiglia Reale proseguono nel sottolineare che ci sono fiumi di fiele sotto i sorrisi tesi che le due cognate sono destinate a continuare a scambiarsi.

Il livore che segna il loro legame è per altro tornato sotto i riflettori della stampa inglese proprio in questi giorni. Kate Middleton sembra del tutto intenzionata a non seppellire l’ascia di guerra. Ultima mossa in ordine di tempo sarebbe stata quella di assoldare alcuni membri dell’ex staff reale di Meghan e Harry, in particolare uno: il loro talentuoso social media manager.

Poco importa che la Markle sia a Los Angeles insieme al marito Harry e al piccolo Archie. Altrettanto poco importa che i Duchi di Sussex siano stati attaccati dagli hacker poche ore dopo il lancio del loro nuovo brand, Archewell. Per la Middleton e William vale il vecchio detto chi va a Roma perde poltrona, e pare che i due non ci abbiano pensato un attimo prima di legare al team Cambridge gli esperti che avevano fatto la fortuna di Meghan e Harry.

La notizia sarebbe data per certa dal web magazine People, che ha osservato i recenti movimenti del profilo Linkldin di David Watkins, social media specialist che aveva guidato Meghan e Harry su Instagram rendendo il titolo di Sussex Royal un vero e proprio marchio, sinonimo di una strategia di comunicazione vincente.

Negli scorsi giorni, Watkins, lasciato a casa da Harry e Meghan già dopo la prima partenza per il Canada, avrebbe aggiornato il suo profilo. Un aggiornamento succoso, dato che ha scritto di essere attualmente a capo della comunicazione digitale e dei social network di Kate e William.

People ha sottolineato quanto questa scelta sia un vero e proprio smacco per i Duchi di Sussex, che in questo momento stanno risentendo non solo del blocco del marchio Sussex Royal, ma anche dell’oscuramento di Archewell. In più, riporta che Kate e William stanno attingendo ad altri membri dello staff e che persino la Regina Elisabetta II si starebbe affidando a un’altra big della comunicazione di Meghan e Harry, tale Sara Latham.

Insomma, il cerchio intorno alla Markle e al marito si stringe. E a uscirne vincitrice pare essere proprio Kate, che in questo momento, tra attacchi silenti alla cognata ed eventi virtuali in cui si mostra raggiante insieme al marito William, sembra essere tornata la stella incontrastata del firmamento royal inglese.