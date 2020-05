Kate Middleton stanca ed esausta: interviene il Palazzo per difenderla

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton sarebbe stanca e sfinita per il troppo lavoro degli ultimi mesi a causa della separazione di Meghan Markle e Harry dalla Famiglia Reale. In pratica, tutto le attività dei Sussex sarebbero ricadute sulle spalle della moglie di William.

Ebbene questa indiscrezione riferita da alcuni presunti amici di Kate a Tatler, e ripresa anche dal Daily Mail, è un falso. È perfino intervenuto con una nota ufficiale Kensington Palace per smentirla.

La faccenda è apparsa piuttosto grave e seria agli occhi del Palazzo, se ha ritenuto necessario intervenire per mettere a tacere pettegolezzi contro Meghan e Harry e voci infondate sulle condizioni di Kate.

La Corona sta puntando molto sui Duchi di Cambridge che più volte negli ultimi mesi sono apparsi in video, mostrandosi sempre positivi e all’altezza della situazione. E certo non ha intenzione di permettere che l’immagine della coppia venga messa in discussione da rumors falsi.

Perciò in una dichiarazione rilasciata mercoledì 27 maggio, il Palazzo ha specificato che le dichiarazioni rilasciate ai media, senza che i diretti interessati fossero previamente informati, sono false e imprecise. Il documento fa riferimento alle affermazioni secondo cui Lady Middleton si sentirebbe stanca e in trappola dopo il trasferimento di Meghan a Los Angeles.

Ma riguardano anche indiscrezioni sul presunto diverso approccio di Kate alla vita reale rispetto a quello di Meghan del tutto impreparata e al motivo che avrebbe portato alla rottura tra lei e Lady Markle. A causare le tensioni sarebbero state un paio di calze che la piccola Charlotte avrebbe dovuto indossare al matrimonio di Meghan e Harry. Anche in questo caso si tratta di un falso.

La questione però non può dirsi conclusa. Infatti Tatler ha risposto a Kensignton Palace difendendo il suo articolo e il direttore ha dichiarato: “Sapevano che stavamo lavorando alla copertina Catherine the Great, mesi fa abbiamo chiesto al Palazzo di collaborare insieme. È falso che non erano a conoscenza della pubblicazione”.

D’altro canto, il Palazzo non ha specificato quali fatti riportati non erano attendibili. Però, raramente interviene in difesa di un membro della Famiglia Reale. Se lo ha fatto è perché Kate sarà rimasta turbata da quanto letto.