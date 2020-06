Kate Middleton spopola con l’abito da 44 euro e accende il dibattito su Meghan Markle

editato in: da

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton è chiamata a coordinare una conferenza virtuale per la Oak National Academy che ha come tema la gentilezza. Le immagini condivise in anteprima dalla associazione hanno scatenato il dibattito. E ancora una volta al centro della discussione c’è Meghan Markle.

A dir la verità, l’intervento della Duchessa di Cambridge è pre-registrato, per questo è stato in parte pubblicato in anticipo. Kate, dalla sua casa di campagna nel Norfolk, si mostra in video indossando un abito nuovo. Si tratta di un vestito a blu a piccoli fiori bianchi con maniche a sbuffo del marchio low cost, Marks & Spencer. Il modello è ancora in vendita a 39,50 sterline, ossia a circa 44 euro.

Il look bon ton e decisamente accessibile ha letteralmente spopolato. Di certo, niente a che vedere con gli outfit sofisticati con cui l’avremmo vista al Royal Ascot se fosse aperto al pubblico. Comunque, se il look fresco di Kate piace e va a ruba, le critiche al suo intervento non sono mancate.

Recentemente Lady Middleton è stata bersaglio di giudizi negativi e velate accuse, tutte in un modo o nell’altro riguardanti il confronto con Meghan Markle.

Nel suo discorso Kate spiega l’importanza della gentilezza e del sostegno verso gli altri, prima di partecipare a una video chiamata con un gruppo di allievi della Waterloo Primary Academy di Blackpool, a cui chiede cosa significa per loro essere gentili. Alcuni dei bambini le hanno risposto che essere gentili significa: “Trattare le persone come vuoi che gli altri ti trattino”.

Ebbene questo discorso di Lady Middleton ha irritato non poco i sostenitori di Meghan Markle, che le contestano il ruolo di portavoce della gentilezza, accusandola di non essere stata per niente solidale con la cognata: “Considerando il modo in cui Meghan è stata trattata da lei, non sono proprio sicuro che sia la migliore portavoce del concetto di gentilezza verso gli altri”.

Come è noto, tra le due cognate non c’è mai stata una grande comprensione. E se, stando a indiscrezioni, la moglie di Harry si è sentita messa da parte da Lady Middleton, quest’ultima non è mai stata ascoltata e compresa dalla Markle che ha sempre agito di testa sua, quasi prevenuta sulle usanze di Corte. Pare che a scatenare il conflitto tra le due sia stato un paio di calze al matrimonio dei Sussex.

Insomma, la colpa come sempre sta a metà. Ma ultimamente Kate continuamente strapazzata dai fan di Meghan con accuse ingiuste. Anzi, non è mai stata così contestata, come da quando i Sussex se ne sono andati. Recentemente le hanno rimproverato di aver copiato il tubino blu elettrico indossato da Meghan lo scorso marzo. Peccato che l’abito della discordia, Kate l’avesse sfoggiato la prima volta nel 2012 quando di Lady Markle ancora nessuno sapeva niente.