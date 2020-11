Kate Middleton splendida al Remembrance Day. E il cappotto è da imitare

editato in: da

Remembrance Day 2020: i look dell’evento da Kate alla Regina

Nonostante l’emergenza sanitaria, anche quest’anno si è svolta la celebrazione del Remembrance Day, la commemorazione dei caduti in guerra della prima e della seconda guerra mondiale.

Una celebrazione particolare, che ovviamente non ha visto la partecipazione del pubblico, ma solo di una piccola rappresentanza di veterani e militari e di qualche esponente del governo inglese.

Come ogni anno, Kate Middleton è apparsa al cenotafio di Londra insieme a Camilla, ovviamente a distanza, mentre la Regina Elisabetta ha assistito alla funzione da un altro balcone.

La Duchessa di Cambridge anche questa volta non ha deluso le aspettative: ha scelto di indossare un cappotto Alexander McQueen nero personalizzato, uno dei suoi stilisti preferiti per le occasioni ufficiali più importanti. Il capospalla dal taglio strutturato, con bottoni in evidenza, è caratterizzato da spalline importanti, con nappe sulle spalle.

Lady Middleton ha indossato poi un cappello Philip Treacy e degli orecchini a goccia con diamanti e perle presi in prestito dalla regina Elisabetta II, secondo quanto riportato dal Daily Mail. Come lo scorso anno, Kate ha scelto di portare i capelli raccolti in uno chignon basso, e ha completato il look con un make up molto naturale, con un tocco di fard e labbra color nude.

Immancabile, sia sul cappotto di Kate, come in quello della Regina Elisabetta – che per la prima volta è apparsa in pubblico indossando la mascherina – e di Camilla, le spille a forma di papavero rosso, simbolo del Remembrance Day. I papaveri infatti sono i fiori più comuni cresciuti nei campi di battaglia più sanguinosi e il rosso indica proprio lo spargimento di sangue durante i conflitti mondiali.

Non tutte le spille però sono uguali: Elisabetta infatti ne indossa una con cinque papaveri. Sebbene Buckingham Palace non abbia mai confermato questa teoria, si pensa che rappresentino l’esercito, la marina, la RAF, la protezione civile e le donne. Discorso diverso per la spilla indossata in questa occasione da Kate Middleton, con tre papaveri, come i fratelli della bisnonna caduti durante la prima guerra mondiale.

E mentre il Principe William ha deposto una corona di fiori insieme al Principe Carlo e al primo ministro Boris Johnson, impossibile non notare l’assenza del Principe Harry e del Principe Andrea, visto che entrambi hanno rinunciato ai loro doveri reali.