Kate Middleton sostituisce la Regina a Buckingham Palace

Kate Middleton a Buckingham Palace con l’abito su misura

Kate Middleton e William alla prova come padroni di casa a Buckingham Palace dove hanno ricevuto il Presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, e sua moglie Olena, nell’opulenta stanza del trono.

Abbandonati i jeans da scout e il cappotto a scacchi, Lady Middleton si è presentata alla prima udienza di Corte dopo il lockdown con un formale abito azzurro, firmato Emilia Wickstead. Scollo a V appena accennato, cintura in vita della stessa stoffa del vestito, maniche lunghe, gonna al ginocchio: insomma tutto secondo il protocollo e nel rispetto dello stile di Sua Maestà che ama gli abiti colorati. Tra l’altro la Duchessa di Cambridge se l’è fatto confezionare su misura, scegliendo un modello a lei congeniale. Infatti, nel suo guardaroba troviamo modelli simili, realizzati dallo stesso brand.

Kate si attiene scrupolosamente al dress code di Palazzo e indossa i collant color carne e le sue amate décolletée in suede rosa cipria. Un outfit, non c’è che dire, bon ton, anche se non particolarmente brillante. Ma in fondo la Duchessa non vuole rischiare di apparire troppo originale o stravagante, specialmente quando fa gli onori di casa al posto della Regina Elisabetta che a 94 anni e in piena emergenza sanitaria ha deciso di limitare gli impegni pubblici, preferendo risiedere al Castello di Windsor anziché a Londra.

Così, Kate dà prova di essere pronta nel suo prossimo ruolo di Regina consorte. Sorride e intrattiene gli ospiti, sedendosi accanto al marito, col quale mantiene un distacco formale come si conviene in queste circostanze, non accavalla né incrocia assolutamente le gambe e tiene le mani intrecciate in grembo per evitare imbarazzi. Questa volta infatti non ha la clutch a salvarla. Così Kate si deve arrangiare e, evidentemente non sapendo dove mettere le mani, decide di intrecciarle davanti a sé per tutto il colloquio. Una piccola incertezza che da sempre preoccupa la Duchessa.

Dal canto suo, la First Lady ucraina indossa un tailleur bianco altrettanto formale con una gonna lunga fin quasi alle caviglie. L’incontro tra le due coppie si è svolto nel migliore dei modi, seguendo alla lettera il protocollo. Nessuno ha indossato la mascherina ma hanno rispettato le distanze e non si sono stretti la mano.

Kate Middleton dunque non commette errori, ma lei e William sono così attenti alle procedure da risultare piuttosto freddi e impersonali, quasi ingessati, come se tutto fosse congelato.