Kate Middleton, il soprannome che William ha dato alla figlia Charlotte

Kate Middleton e suo marito sono sempre più affettuosi con i loro figli, papà William ha infatti trovato un nomignolo delizioso per la piccola Charlotte.

L’ultima uscita del Principe William e di Kate Middleton con i loro Royal Babies, ha regalato grandi soddisfazioni a tutti i seguaci della coppia reale. Durante la recente visita al Chelsea Flower Show, il giardino della famiglia reale creato da Kate Middleton, sono state tantissime le fotografie che hanno ritratto i duchi di Cambridge, insieme ai loro figli, in maniera spensierata e allegra.

I Royal Babies, insieme ai loro genitori, si sono mostrati in tutta la loro bellezza e spontaneità tra ruscelli, ponti, altalene e ramoscelli. Anche Kate Middleton e William sono apparsi come non li avevamo mai visti: informali, rilassati e divertiti.

Oltre agli scatti di George e Charlotte che giocano con i genitori, sono stati pubblicati diversi video inediti che riprendevano i bambini durante le ore di svago. Grazie a uno di questi video abbiamo potuto vedere come la principessina Charlotte sia molto più a suo agio davanti ai riflettori rispetto a suo fratello, più timido e riservato di lei.

Ancora nel video, è evidente, come Charlotte, si diverta a comandare suo fratello maggiore.

In un’altra clip, abbiamo scoperto invece che Papà William ha dato un soprannome dolcissimo alla sua secondogenita. Nel video in questione, durante un momento di gioco tra padre e figlia, il principe William avrebbe chiamato Charlotte “mignonette”.

Il nomignolo utilizzato è un termine che proviene dal francese e vuol dire “graziosa”. Da quanto si evince dal video, il marito di Kate Middleton avrebbe chiamato sua figlia Charlotte, di 4 anni, chiedendole di spingerlo sull’altalena utilizzando proprio questo soprannome affettuoso.

Secondo alcuni però, la frase pronunciata dal Principe sarebbe “You’ve been on it?”, con la quale William avrebbe chiesto alla figlia se fosse già stata sull’altalena.

Secondo il pubblico però l’audio è piuttosto chiaro e William ha trovato un soprannome per sua figlia, anche se tutto questo risulta inusuale: sarebbe infatti la prima volta che la famiglia dei duchi di Cambridge utilizza un nomignolo in pubblico, anche se, molto carino.