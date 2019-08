Kate Middleton, il soprannome che le ha dato William (e fa infuriare tutti)

editato in: da

Il soprannome che William ha dato a Kate Middleton fa infuriare gli inglesi, sempre pronti a difendere la duchessa di Cambridge.

La coppia reale è tornata da poco dalle vacanze ai Caraibi per partecipare alla King’s Cup. La regata di beneficenza però non ha portato molta fortuna a Kate e William: non solo ha alimentato alcune polemiche, ma ha anche causato forti tensioni fra i coniugi. Il secondogenito di Diana e la Middleton infatti hanno gareggiato in squadre diverse e sono arrivati entrambi ultimi.

In particolare Kate ha ricevuto il cucchiaio di legno, un premio che viene consegnato alla squadra perdente e che, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe affatto gradito. La duchessa, molto competitiva quando si tratta di sport, si sarebbe infuriata una volta a Kensington Palace, arrabbiandosi con William per averla derisa.

Ma c’è di più: come rivelano alcuni tabloid si sarebbe offesa anche per un altro motivo, ossia il soprannome che il Principe ha usato nei suoi confronti di fronte a tutti. Parole che hanno indignato i sudditi inglesi e di cui si sta parlando molto in questi giorni. A quanto pare infatti William ha un nomignolo particolare per la moglie e la chiama Kate Poppet.

“Poppet” è un termine inglese antico oggi quasi del tutto in disuso che ha un duplice significato. Viene usato in senso positivo come “bambolina” e i senso negativo per indicare un “pupazzo” oppure un “burattino”. Quando ha consegnato il cucchiaio di legno a Kate, al termine della regata, William ha usato questo nomignolo, facendo infuriare i sudditi inglesi, convinti che le abbia dato della “pupazza” in pubblico.

Ma è davvero così? Il termine, come abbiamo già specificato, ha un significato ambivalente anche se Becky Spelman, psicologa ed esperta del linguaggio del corpo, ha svelato che il nomignolo pronunciato da William indicherebbe la sua volontà di prendersi cura di Kate, ma anche un forte senso di predominanza all’interno della coppia.