Kate Middleton tra i soldati: liquida Melania Trump con il cappotto riciclato

Kate Middleton tra i militari col cappotto riciclato: sfiora l’incidente osé

Kate Middleton presenzia alla parata militare del Beating Retreat a Londra.

La Duchessa di Cambridge saluta le truppe e incanta i soldati col suo sorriso. La cerimonia è tra le più importanti dell’esercito e coinvolge 300 musicisti che eseguono marce militari. Lo spettacolo ha uno scopo benefico e dal 1966 si tiene a Whitehall.

Kate è perfettamente calata nello spirito militaresco, intrattenendosi con gli ufficiali. Sembra molto divertita, a lei quest’anno spetta il saluto militare, onore riservato alla Regina o a un membro della Famiglia Reale.

Liquidata Melania Trump, che dopo la visita a Londra è volata in Nomandia per rientrare poi negli Stati Uniti, Lady Middleton si riprende la scena. E con poco sforzo.

Infatti, si presenta ai soldati con un grande classico del suo guardaroba: il cappotto color crema, firmato Catherine Walker, che ha già indossato nel 2016 in Canada e nel 2017 il giorno di Pasqua. La Duchessa non rinnova di fatto nemmeno gli accessori, perché lo abbina con scarpe e clutch color carne, come le precedenti due volte. Persino gli orecchini di perle a fiore sono un suo must, tra l’altro li ha sfoggiati pochi giorni fa durante il Chelsea Flower Show.

Unica novità, la spilla d’oro a trifoglio, simbolo della Guardia Irlandese. Ma anche se Kate non s’impegna a rinnovare il suo look, il successo è assicurato. Lady Middleton affascina, anche al banchetto di Stato ha adombrato Melania Trump. Il suo stile tradizionale piace e ogni suo outfit diventa in breve tempo sold out.

La Duchessa ha però commesso un piccolo errore che poteva provocare un incidente osé. Infatti, scendendo dall’auto, Kate ha allungato le gambe, cappotto e vestito si sono alzati mostrando ben più del dovuto.