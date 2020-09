Kate Middleton si supera: nuova pettinatura e pantaloni da 32 euro

editato in: da

Kate Middleton osa coi pantaloni da 32 euro e sneaker

Kate Middleton torna in pubblico ed è raggiante più che mai. Qualche lieta notizia in vista? A dir la verità la figura esile non lascia intravvedere alcuna rotondità che possa far pensare a una gravidanza in corso. Sta di fatto che la Duchessa si è presentata con un nuovo taglio di capelli, di solito indice di qualcosa che bolle in pentola.

Ma procediamo con ordine. Kate Middleton ha incontrato un gruppo di genitori al Battersea Park di Londra. Per l’occasione, la moglie di William ha sfoggiato un look casual e semplice: una t-shirt bianca abbinata a un paio di pantaloni rosa, di M&S, da 32 euro, riciclati. Mentre ai piedi calzava un paio di Superga bianche, tra le sue sneaker preferite. A completare il look orologio d’acciaio al polso sinistro, bracciale rigido in oro giallo a quello destro, sottile catenina al collo e un piccolo paio di orecchini. Naturalmente, l’immancabile anello di fidanzamento, appartenuto a Lady Diana.

Priva di borsetta, Lady Middleton ha tenuto impegnate le mani con un paio di occhiali da sole che di fatto non ha mai indossato, almeno fin tanto che è rimasta a colloquio con le mamme e i papà.

Kate è arrivata all’incontro e si è intrattenuta con alcuni genitori e i loro figli senza mascherina, dato che l’evento si svolgeva all’aperto e nel rispetto del distanziamento sociale. Lady Middleton è apparsa particolarmente rilassata e sorridente, forse contenta di potersi godere una soleggiata giornata autunnale al parco, luogo che ama particolarmente. E tenere lontani i pensieri su Harry e Meghan Markle. Differentemente dal solito, la Duchessa non ha seguito scrupolosamente il protocollo, accavallando le gambe mentre sedeva su una panchina, quasi fosse a un incontro tra amici.

Tanta rilassatezza e spontaneità non è passata inosservata. Se poi si aggiunge che la moglie di William si è presentata con una nuova pettinatura, in molti si sono chiesti se prima della fine dell’anno arriverà davvero l’annuncio della quarta gravidanza (anche se è più probabile che Eugenia di York la batta sul tempo). Infatti, tutte le volte che la Duchessa di Cambridge è rimasta incinta, ha cambiato qualcosa dei suoi capelli. Questa volta, si è presentata con la chioma stirata, i boccoli scolpiti sulle punte e un accenno di ciuffo laterale.

Inutile dire, che il look fresco e giovanile e la capigliatura rinnovata donano moltissimo a Kate che questa volta supera se stessa, facendosi perdonare l’abito floreale bon ton, indossato per la visita a una pasticceria di Londra con suo marito.