Kate Middleton si libera dello staff di Corte e mostra il suo lato vero

Kate Middleton in isolamento: le foto private della Famiglia Reale

Kate Middleton torna a sorprendere tutti, questa volta per la spontaneità e l’autenticità che sta dimostrando nelle interviste rilasciate negli ultimi tempi. Il suo è un cambiamento davvero notevole, che è stato molto apprezzato dal pubblico.

Durante le scorse settimane, Kate e William hanno ridotto i loro impegni all’osso, per ottemperare anch’essi alla necessità di rimanere il più possibile in casa in questa situazione d’emergenza che stiamo vivendo. Ma la Duchessa di Cambridge non ha rinunciato del tutto alle sue mille attività, spostandosi online: in questi giorni, si è mostrata in pubblico in diverse occasioni, in collegamento video dalla sua tenuta nel Norfolk.

Queste apparizioni si sono trasformate in vere e proprie interviste, nel corso delle quali Kate ha parlato della sua famiglia, rivelando dettagli inediti, e ha raccontato aneddoti curiosi. Splendida e radiosa come al solito, ha mostrato un volto più autentico e si è rivelata decisamente molto più spontanea di come la ricordavamo. Alcuni esperti reali hanno notato come, in queste interviste, Kate abbia rivelato più di quello che avrebbe voluto e hanno ben presto capito il motivo: la Duchessa si è liberata dello staff di Corte, rinunciando anche a coloro che, in precedenza, si occupavano delle sue comunicazioni.

Il Principe William e sua moglie sono infatti completamente soli ad Anmer Hall, la splendida tenuta di campagna dove stanno trascorrendo il periodo d’isolamento. Con loro, solamente i figli George, Charlotte e Louis. È dunque evidente che Kate si trovi a dover far fronte in autonomia alle proprie videoconferenze, senza però che questo “contrattempo” le impedisca di portare avanti i suoi impegni. In una delle ultime occasioni si è collegata per promuovere il progetto fotografico Hold Still 2020, al quale ha deciso di partecipare in prima persona con 100 scatti della sua famiglia.

Ancora, nelle scorse ore la Duchessa è intervenuta ad una videoconferenza assieme ad alcune ostetriche e a delle neomamme, parlando con loro delle difficoltà che stanno incontrando in questo particolare periodo storico. In tutte queste occasioni, Kate si è mostrata autentica e spontanea, si è lasciata andare ad alcune confidenze intime e ha fatto in modo che l’atmosfera fosse il più informale possibile. È un aspetto, questo, che il pubblico ha sempre molto apprezzato nella Duchessa, e oggi più che mai tutti la amano per aver svelato la sua umanità.