Kate Middleton, mamma come tutte: shopping di Halloween per i figli

Andare per negozi alla ricerca del costume perfetto per la notte di Halloween e vedersi davanti niente meno che Kate Middleton. Questo è ciò che è successo agli avventori dello store della catena Sainsbury’s a Norfolk che, tre giorni fa, hanno avvistato la Duchessa di Cambridge tra le 10.00 e le 11.00. Secondo il tabloid The Sun, la sua presenza a Norfolk dimostra il fatto che la famiglia sta trascorrendo il periodo di vacanza scolastica nella tenuta di Anmer Hall.

Le persone presenti in quel momento nello store hanno dichiarato di aver visto Kate Middleton intenta ad acquistare costumi per Halloween assieme al Principe George, sei anni, e alla piccola Charlotte di quattro. Una cliente ha affermato che è stato bello vedere la Duchessa di Cambridge fare shopping con i figli come una mamma normale.

Non è la prima volta che Kate Middleton viene avvistata mentre fa shopping in una catena di negozi. Lo scorso Natale la Duchessa di Cambridge ha sorpreso i clienti di uno store di The Range entrando nel negozio per acquistare alcuni regali.

Come già detto, i figli di Kate e William stanno trascorrendo un periodo di vacanza da scuola. Tutta la famiglia ha approfittato per passare qualche giorno presso la tenuta di Anmer Hall, dove hanno una residenza caratterizzata dalla presenza di dieci camere da letto (si tratta di un regalo di nozze della Regina Elisabetta).

Secondo Phil Dampier, giornalista che si occupa delle vicende della famiglia reale da quasi 30 anni, i Duchi di Cambridge si stanno impegnando affinché i loro figli vivano un’infanzia il più normale possibile, contraddistinta anche da momenti vissuti all’aria aperta.

Come sottolineato sempre da Dampier, Kate, William e i loro figli sono abituati a fare lunghe passeggiate nei boschi e frequenti gite in spiaggia quando soggiornano a Norfolk. Il giornalista ha posto l’accento anche sull’ottimo rapporto tra Carole, madre di Kate Middleton, e il piccolo George. Nonna e nipote passano spesso del tempo da soli.

Tornando un attimo alla scelta di Kate di fare shopping in una catena di negozi low cost, è il caso di ricordare il fatto che non è la prima volta che la famiglia dei Duchi di Cambridge viene elogiata per l’atteggiamento parsimonioso. Non più tardi della scorsa estate, Kate e William sono stati visti salire con i tre figli su un volo di classe economica che li avrebbe portati a Balmoral a visitare la Regina Elisabetta.