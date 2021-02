editato in: da

Kate Middleton, i blazer iconici

Kate Middleton sfida Meghan Markle, ma sbaglia look. Dopo l’appello della Regina, che è stato oscurato dall’intervista di Harry al The Late Late Show, anche i duchi di Cambridge sono scesi in campo per sensibilizzare i sudditi inglesi riguardo la vaccinazione. Nella lotta contro la pandemia, Kate e William hanno svolto un ruolo fondamentale, sostituendo The Queen nei giorni più importanti e sostenendola con iniziative ed eventi.

L’ultimo è una videocall in cui i Cambridge parlano con due persone che sono a rischio e potrebbero presto ricevere il loro primo vaccino. “I social network sono talvolta inondati di voci e disinformazione – ha spiegato William -. Dobbiamo stare un po’ attenti a chi crediamo e da dove otteniamo le nostre informazioni. Catherine e io non siamo affatto esperti medici, ma sosteniamo con tutto il cuore la vaccinazione: è davvero molto importante”.

L’intervento di Kate e William è arrivato a poche ore dalle polemiche scoppiate in seguito all’intervista rilasciata da Harry a James Corden. Il secondogenito di Diana è stato accusato di aver oscurato il messaggio della Regina, intervenuta in video per parlare della vaccinazione. Ospite del programma Harry ha affermato di non aver abbandonato la Royal Family, ma solo di essersi allontanato da un “ambiente tossico”, e ha scherzato via FaceTime con Meghan Markle. “Voglio continuare ad essere lo stesso uomo che ero quando lavoravo come reale – ha svelato -. Io vivrò sempre una vita di servizio. Indipendentemente dal luogo in cui io mi trovi”.

La scelta di una videochiamata di Kate e William è apparsa come una contro mossa per replicare ai Sussex. Il piano della Regina però è riuscito solo in parte. I Cambridge sono apparsi come sempre sorridenti e impeccabili. Per l’occasione la Middleton ha però scelto un look che non ha esaltato appieno la sua bellezza. Chi si aspettava un outfit ispirato all’arrivo delle belle giornate è rimasto deluso. La duchessa infatti ha scelto di indossare una camicia bianca abbinata a una giacca militare. Un look che non colpisce e che non rende giustizia all’eleganza di Kate, sempre perfetta e stupenda, invidiata per i suoi outfit.