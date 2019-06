Kate Middleton senza William brilla alla cena di gala. Ma ricicla ancora il vestito

editato in: da

Kate Middleton brilla al gala con l’abito riciclato

Kate Middleton ha incantato alla cena di gala nel Spring restaurant di Londra, organizzata nell’ambito della Addiction Awareness Week.

La Duchessa di Cambridge si è presentata senza William all’evento, come da agenda. Anche se si sono diffuse voci su una presunta crisi tra i due dopo che il principe è stato ammaliato da Rose, la bella vicina di casa.

Comunque, Kate non si è lasciata deprimere dai pettegolezzi e ha letteralmente brillato durante la serata. Complici le splendide décolletée in argento glitterato di Jimmy Choo (589 euro) e un paio di orecchini da favola con topazi e diamanti, realizzati da Kiki McDonough, che valgono 3.816 euro. Gli accessori impreziosiscono un lungo abito bianco, firmato Barbara Casasola (1.773 euro), che Lady Middleton ha già indossato nel 2016 quando presentò l’Art Fund Museum of the Year prize.

Il vestito non è l’unico pezzo riciclato dell’outfit. Anche le scarpe sono già state indossate dalla Duchessa durante i BAFTA 2019. Come è noto, Kate è la regina del riciclo, come Letizia di Spagna. Ma a volte si lascia prendere la mano ed esagera nel riproporre mise senza rinfrescarle con qualche elemento di novità. Soprattutto a un appuntamento di gala, avrebbe potuto stupire con maggiore originalità. Insomma, il riciclo scivola in un errore di stile.

Ma poco importa. Lady Middleton è riuscita ad affascinare, anche con lo stesso guardaroba. Per altro, l’abito aderente, che va contro il protocollo perché mostra le spalle, ne sottolinea l’estrema magrezza.

Durante la serata la Duchessa ha tenuto un discorso a sostegno della associazione benefica, Action on Addiction, di cui è madrina dal 2012.