Kate Middleton, il segreto per proteggere il suo matrimonio con William

Kate e William, sposati da nove anni, hanno adottato una strategia specifica per proteggere il loro matrimonio dall’innegabile pressione dei doveri reali. A rivelare questo dettaglio è il documentario Kate, Working Class to Windsor, che ha visto l’intervento dell’esperta di vicende di The Firm Camilla Tominey.

A suo dire, il segreto dietro al rapporto tra i Duchi di Cambridge è il loro essere complementari. Nel corso del documentario sopra ricordato, la Tominey li ha definiti come lo yin e lo yang, specificando che, alcune volte, William è incline alla collera. In queste situazioni, secondo il suo punto di vista, si ha l’impressione che sia Kate a dominare la scena e a dirgli “Ok, stai calmo”.

La Tominey ritiene anche che, grazie al rapporto con Kate – che ha recentemente celebrato il weekend conclusivo di Wimbledon – e con i suoi parenti, William abbia avuto la possibilità di apprezzare una situazione familiare più stabile rispetto a quella in cui lui e Harry sono cresciuti. Come più volte rammentato, il Duca di Cambridge ha iniziato a passare molto tempo con i Middleton già da prima del matrimonio. Diverse volte, lui e Kate hanno disertato delle riunioni della Royal Family per trascorrere del tempo con Carole e Michael Middleton nella loro casa del Berkshire.

Secondo l’esperta, Kate è la persona giusta per William anche perché è stata allevata in una famiglia amorevole e stabile crescendo, come già accennato, in una situazione che William non ha mai vissuto durante l’infanzia e l’adolescenza. Inoltre, grazie al fatto di essere nata commoner, Kate Middleton avrebbe aiutato il marito a capire com’è la vita reale.

Quando si parla del rapporto tra i Duchi di Cambridge, è necessario ricordare anche un altro aspetto, ossia l’approccio poco regale che Kate e William adottano quando si parla dell’educazione dei loro tre figli. In questi mesi, il primogenito di Carlo e Diana e la sua consorte si sono trovati ad affrontare i medesimi problemi di milioni di genitori nel Regno Unito, destreggiandosi con la didattica a distanza.

In una delle dichiarazioni rilasciate durante il lockdown, Kate ha affermato di aver stabilito una routine specifica per i suoi bimbi, assieme ai quali si è trasferita da Londra alla dimora di campagna di Norfolk. La Duchessa ha specificato che ci sono stati alti e bassi come in tantissime altre famiglie durante l’isolamento sociale.