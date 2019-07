Kate Middleton, svelato il segreto delle sue labbra perfette

editato in: da

Svelato uno dei segreti di bellezza di Kate Middleton, per la gioia di fan e ammiratori.

La duchessa di Cambridge è stata fotografata sugli spalti del torneo di tennis di Wimbledon mentre si ritoccava il make up delle labbra. E da quel momento, il gloss che rende più bello il sorriso di Kate, è andato a ruba in tutti gli store d’Inghilterra e anche nei negozi online.

Tale è l’ammirazione che nel Regno Unito si ha per la moglie di William e per il suo look sempre impeccabile, che molte ammiratrici devono aver pensato che, se lo usa Kate, quel rossetto deve avere sicuramente qualcosa in più.

Il gloss, diventato oggetto del desiderio di tante ragazze e donne britanniche, è un protagonista assoluto delle scelte beauty di Kate, sempre attenta ad unire l’eleganza con la naturalezza, in un’invidiabile e perfetto equilibrio di ricercatezza e semplicità.

Qualche giorno fa la duchessa di Cambridge era sugli spalti del campo centrale, a seguire una partita del prestigioso torneo di tennis britannico, in cui era protagonista Serena Williams. Con molta naturalezza, ad un certo punto della giornata, la duchessa ha sentito l’esigenza d ripassare un velo di rossetto sulle sue labbra, svelando così il segreto di bellezza che illumina il suo sorriso.

Il gloss dei desideri, che mezza Inghilterra ora vuole nella sua borsetta, nella speranza di ricavarne almeno un po’ del fascino radioso della moglie di William, è un lucidalabbra rosa della Clarins, Light Natural Lip Perfector per la precisione, e costa 18,50 sterline.

La tonalità delicata si sposa alla perfezione con la carnagione rosata di Kate e rende ancor più affascinante il bel sorriso della Middleton.

Il sorriso di Kate d’altronde, è una delle migliori armi a sua disposizione, quella che le ha fatto conquistare, non solo il marito erede al trono, ma anche tutto il suo popolo.

Non c’è da stupirsi quindi se, ogni volta che viene reso pubblico uno dei segreti di bellezza della duchessa di Cambridge, si registra una vera e propria corsa all’acquisto.

Di certo però, il buon gusto e l’eleganza della Middleton, capace di comunicare con i suoi outfit e i suoi make up, l’idea di una bellezza impeccabile ma sempre naturale, è qualcosa di innato, e che non sarà mai possibile acquistare in un negozio.