Kate Middleton, il segreto per educare i suoi figli

Secondo quanto riferito da una fonte vicina ai Duchi di Cambridge, Kate e William non alzano mai la voce con i loro tre figli, il Principino George, la piccola Charlotte e Louis, l’ultimo arrivato che ha compiuto due anni pochi mesi fa. Un insider, parlando con i giornalisti del tabloid Fabolous, ha sottolineato che i Duchi non mettono mai in primo piano modi bruschi con i bambini.

Nei casi in cui uno di loro si comporta in maniera sbagliata, viene allontanato dal contesto in cui ha avuto luogo la marachella per parlare con Kate o con William, che forniscono una spiegazione chiara del perché un determinato comportamento è sbagliato e le potenziali conseguenze negative.

Gridare è assolutamente off limits sotto al tetto dei Duchi di Cambridge! Nonostante questo, la fonte ha riferito che Kate è leggermente più severa rispetto a William. L’insider ha altresì specificato che la tata di George, Charlotte e Louis, Maria Borrallo, prende tutte le decisioni in accordo con la coppia.

La persona informata sulla vita dei Duchi ha fatto presente che Maria, originaria di Valencia e figlia di una casalinga e di un ingegnere, è molto ferma nel mantenere la disciplina. La royal nanny, però, non agisce mai unilateralmente quando si tratta di questo aspetto della quotidianità dei tre Principini.

L’insider ha riferito che Kate e William sono sì severi con i figli, ma hanno la magica capacità di far apparire tutto come se tale approccio non facesse parte dei loro metodi educativi. Molto bravi ad ascoltare i loro tre bambini, i Duchi di Cambridge si impegnano in maniera ferrea per educarli nel migliore dei modi. I risultati si vedono: per rendersene conto basta ricordare che, più volte, i tre Principini sono stati elogiati per il loro comportamento in pubblico.

Tra i contesti in cui sono stati notati i loro modi impeccabili rientra l’esclusivo Hurlingham Club di Londra. Uno degli iscritti ha rivelato sempre a Fabolous che, in occasione delle visite al circolo privato, George, Charlotte e Louis non fanno mai capricci, non chiedono favori speciali e si mettono con ordine in fila al ristorante assieme ai genitori.