Kate Middleton sconvolta dalla separazione con Harry per colpa di Meghan Markle

Kate Middleton e Meghan Markle per la prima volta insieme coi figli

Kate Middleton avrebbe lasciato il Palazzo quasi in lacrime dopo la separazione definitiva di Harry dalla fondazione istituita 10 anni fa col fratello William.

Stando a quanto riporta il magazine New Idea, la Duchessa di Cambridge avrebbe il cuore spezzato dopo che il cognato, probabilmente pressato dalla moglie Meghan Markle, ha deciso di lasciare l’associazione benefica che ha visto impegnati fianco a fianco i due fratelli per un decennio.

La decisione di Harry e Meghan, che si è concretizzata con un atto formale qualche giorno fa, avrebbe sconvolto a tal punto Kate da non poter presenziare alle pratiche di separazione. Una fonte vicina a Palazzo ha rivelato a New Idea: “Kate è incredibilmente turbata dalla situazione e non riesce a credere che le cose siano finite così male. Questa scissione pubblica è il suo peggior incubo che si avvera“.

La stessa fonte ha affermato che la Duchessa di Cambridge è talmente provata che ha deciso di andare a Balmoral per un po’, in modo da sottrarsi all’attenzione dei media: “Sembra che il 2019 sia stato segnato da una serie di drammi di cui la separazione da Harry e Meghan è solo l’ultima goccia“.

Anche se Lady Middleton si sforza di apparire serena e in perfetta armonia con Meghan, in realtà la tensione è altissima. La Duchessa, da sempre molto legata al fratello di suo marito William, non sopporta questo distacco forzato che sembra proprio imposto dalla volontà di Lady Markle di isolare Harry dal resto della Famiglia Reale, Regina compresa.

Kate probabilmente ha deciso di ritirarsi per qualche tempo, per riprendere il controllo su di sé e affrontare i prossimi impegni di Corte con serenità. Tra l’altro proprio in questi giorni dovrebbe tornare in pubblico per essere al fianco dei figli George e Charlotte nel loro primo giorno di scuola.