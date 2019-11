Kate Middleton, lo scherzo imbarazzante che gli fece Harry (e William non ha dimenticato)

editato in: da

Uno scherzo terribile e imbarazzante fatto da Harry ai danni di Kate Middleton e che William non avrebbe mai dimenticato. A svelarlo è il Daily Express secondo cui nel 2011 il secondogenito di Diana avrebbe fatto un gesto poco carino nei confronti della cognata.

All’epoca Harry non aveva conosciuto ancora Meghan Markle, che solo diversi anni dopo sarebbe diventata sua moglie, mentre Kate era già legata a William. I fatti risalirebbero al giorno del Trooping the Colour, la cerimonia per celebrare il compleanno della Regina che si svolge ogni anno e vede la Royal Family riunita sul balcone di Buckingham Palace.

Secondo il tabloid la duchessa di Cambridge si sarebbe piegata appena per parlare con delle bambine, mentre Harry era alle sue spalle e avrebbe pensato bene di darle un pizzico sul lato B. I giornalisti inglesi sostengono che si sarebbero anche delle foto che testimoniano il gesto del duca di Sussex che, ovviamente, non sarebbe stato gradito a William.

Negli scatti Kate sorride, parlando con delle bimbe, poi si volta di scatto verso Harry che si trova alle sue spalle. Si tratterebbe, se fosse confermato, di uno scherzo decisamente imbarazzante visto che durante il Trooping The Colour gli occhi della stampa sono tutti puntati sulla Famiglia Reale. L’unica certezza è che Kate e Harry hanno sempre avuto un ottimo rapporto.

Più volte il principe ha ringraziato la cognata per averlo supportato nel periodo difficile in cui ha combattuto contro il dolore per la morte di Diana. A salvarlo dalla depressione e dall’autodistruzione è stato proprio William che, insieme alla Middleton, gli ha proposto di iniziare un percorso psicologico per elaborare il lutto.

Se in passato William e Harry sono stati sempre molto uniti oggi non è più così. L’arrivo di Meghan Markle infatti ha turbato gli equilibri della Royal Family e di recente i fratelli hanno ammesso di avere dei problemi.