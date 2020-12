Kate Middleton rompe le regole e il piano segreto per Natale fa tremare

editato in: da

Kate Middleton, Sofia di Svezia e le altre: le cartoline di Natale 2020 dei Reali

Kate Middleton e William sono saliti agli onori della cronaca per aver disatteso le misure anti-Covid e ora spunta un piano segreto che prevede un incontro con la Regina Elisabetta, dopo che il tradizionale pranzo di Natale a Sandringham è saltato per questioni di sicurezza.

Ma procediamo con ordine. Il Daily Mail ha pubblicato alcune foto scattate ai Duchi di Cambridge che insieme ai tre bambini, George, Charlotte e Louis, si sono incontrati con il Conte e la Contessa del Wessex, zii di William, e ai loro figli, Louise (17 anni) e James (13 anni) per ammirare le luminarie natalizie a Sandringham, vicino alla residenza di Sua Maestà.

Le due famiglie sono state quindi sorprese a passeggiare insieme nel bosco, godendosi la tradizionale attrazione delle Feste. Ma così facendo hanno violato quella che gli inglesi chiamano “la regola del sei”, introdotta per limitare la diffusione del virus. Infatti, secondo le disposizioni britanniche è vietato ritrovarsi in un numero superiore al sei. Ora, già i Cambridge sono in cinque, cui si devono aggiungere i 4 Wessex: in tutto 9. Dunque, una riunione di famiglia composta da 9 persone.

La vicende ha fatto molto scalpore a Londra. Come è noto, i membri della Famiglia Reale dovrebbero dare il buon esempio ai sudditi, su tutte le questioni. Il loro comportamento deve essere ineccepibile e rispetto alla pandemia, sicuramente tutti i famigliari di Elisabetta si sono impegnati. Motivo per cui contravvenire a questa regola da parte soprattutto di Kate Middleton e William ha messo loro in cattiva luce. Per altro la stessa Regina fu critica per non aver indossato la mascherina durante un evento pubblico lo scorso autunno.

Già il Duca di Cambridge aveva suscitato malumore il mese scorso per aver taciuto di essere risultato positivo lo scorso aprile, difficilmente quindi gli verrà perdonata questa leggerezza, perché di disattenzione si tratta, stando almeno a quanto riporta il Daily Mail. Infatti, i Cambridge e i Wessex sono arrivati separatamente e secondo un portavoce di Palazzo non c’era intenzione di incontrarsi. È dipeso tutto dal caso. E mentre percorrevano il sentiero illuminato, tutti hanno mantenuto il distanziamento di sicurezza, anche se hanno fatto insieme il tragitto chiacchierando amabilmente.

Anche se l’incontro è stato casuale, Kate e famiglia hanno disatteso la regola vigente nel Norfolk che appunto vieta di riunirsi anche all’aperto in più di 6 persone, minori compresi. I Duchi di Cambridge e i Conti del Wessex sarebbero passibili di multa che va dalle 200 alle 6.400 sterline.

Mentre critiche e indignazione piovono da ogni dove su Kate e William, i membri più in vista della Famiglia Reale, il magazine New Idea pubblica il piano segreto dei Cambridge per il Natale che ha tutta l’aria di far tremare il Palazzo. Al momento infatti ancora non si conoscono i loro progetti per le Feste.

Sembrerebbe che Lady Middleton abbia trovato il modo di trascorrere il 25 dicembre con la Regina Elisabetta, senza contravvenire alle disposizioni anti-Covid. A rivelarlo è un insider della Famiglia Reale che ha dichiarato a In Touch: “Kate sa quanto sia speciale questo periodo dell’anno per la Regina che è scoraggiata per non poter festeggiare come al solito”.

Kate, prosegue la fonte, avrebbe trovato il modo di stare con Sua Maestà, insieme a William e ai bambini. Addirittura è pronta a cucinare personalmente il pranzo, pur di rendere felice la Regina.