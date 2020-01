Kate Middleton, la dolce rivelazione sul figlio Louis

editato in: da

Kate Middleton, che ha compiuto 38 anni pochi giorni fa in un momento non certo all’insegna della tranquillità per la Royal Family, ha recentemente rivelato alcuni dolci particolari sui progressi del piccolo di casa, il Principino Louis (il bimbo compirà due anni ad aprile).

In visita ufficiale presso una delle sedi dei Khidmat Centres, realtà che si occupano di assistere le persone più vulnerabili della comunità, la Duchessa di Cambridge, come riferito dal tabloid Hello!, ha affermato di essere felicissima di vedere il suo terzogenito diventare un ometto.

Lady Middleton – che nell’ambito della visita sopra citata, primo impegno del 2020 per lei, ha chiarito che William non vuole altri figli – ha condiviso i particolari relativi ai progressi del piccolo Louis con Jo e Ian Broadbent, una coppia di nonni che si prende cura a tempo pieno della nipotina di sei anni e che ha partecipato a un seminario dedicato proprio agli anziani che gestiscono ogni giorno questo compito importantissimo.

Come dichiarato da Jo Broadbent ai giornalisti di Hello!, Kate nutre un forte interesse verso le tematiche relative alla prima infanzia. La Broadbent ha altresì rivelato che, quando si è sentita rivolgere domande relative ai suoi figli, la moglie di William ha svelato che il più piccolo ha imparato a dire “Mamma, sto in equilibrio”.

Nel corso dell’evento, Kate Middleton ha avuto modo di dimostrare ampiamente il suo amore per i bambini. La Duchessa ha infatti giocato con la piccola Sorayah Ahmad, 18 mesi, muovendo assieme a lei un sonaglio a tempo di musica. La nonna della bimba, anche lei intervistata da Hello!, ha dichiarato di essersi sentita profondamente emozionata nel momento in cui si è accorta che la Duchessa di Cambridge teneva in braccio la sua nipotina.

Durante la visita al centro, Kate ha confessato anche un altro dettaglio inedito della sua vita di mamma. La Duchessa di Cambridge ha dichiarato di aver provato, quando il Principino George era piccolo, a realizzare per lui un maglione con i ferri, ma senza successo.

La visita al Bradford Khidmat Centre è stata la prima uscita pubblica di William e Kate dopo la notizia del megxit. La coppia, che nei giorni a ridosso di Natale aveva fatto parlare il mondo in merito a una possibile crisi matrimoniale, è apparsa decisamente affiatata. Di certo c’è che, a prescindere dai gossip relativi alla sua vita privata e dalle circostanze familiari non certo prive di criticità, Kate non manca mai di sottolineare quanto sia orgogliosa dei suoi bambini.