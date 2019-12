Kate Middleton, la tenera rivelazione sul figlio Louis

editato in: da

Martedì 3 dicembre, mentre stava visitando una fattoria nel Buckinghamshire, Kate Middleton ha dato spazio al suo orgoglio di mamma facendo una tenera rivelazione sul piccolo di casa, il Principe Louis. La Duchessa di Cambridge ha raccontato che il suo terzo figlio, venuto al mondo il 23 aprile 2018, ormai parla e cerca di seguirla ovunque vada.

La moglie del Principe William si è aperta su questo aspetto così tenero e privato nel corso di una visita alla Peterley Manor Farm. In questa occasione ha scelto l’albero di Natale in compagnia di un gruppo di bambini ivi presenti ma, soprattutto, ha dato il via al suo incarico di patrona reale dell’associazione Family Action (ha preso il posto della Regina Elisabetta che, a quanto sembra, sarebbe pronta a nominare Carlo Principe Reggente nel giro di un anno e mezzo).

La Duchessa si è dedicata anche alla preparazione del cibo per le renne e alla creazione di decorazioni natalizie. Quando un ragazzino ha alzato la mano per attirare la sua attenzione esclamando “Io, io!”, Kate Middleton gli ha accarezzato teneramente la guancia e ha affermato che tale atteggiamento le ricorda quello del piccolo Louis, che continua a parlare e vuole seguirla ovunque.

Durante la visita alla Peterley Manor Farm, nel corso della quale ha sfoggiato un outfit informale ma comunque molto raffinato, Kate ha nominato anche il Principe George, il figlio maggiore di sei anni. Mentre i fotografi cercavano di immortalare la Duchessa che stava interagendo con un gruppo di bambini durante un momento didattico dedicato agli elfi, uno di loro è entrato nella struttura mostrando la lingua alle telecamere.

Kate ha continuato a scherzare con i piccoli visitatori della fattoria, chiedendo loro informazioni sui desideri per Natale. Quando uno dei bambini presenti le ha risposto che gli piacerebbe ricevere come dono un dinosauro, la 37enne Duchessa di Cambridge ha ribattuto domandandogli quale preferirebbe tra il Diplodoco e il T-Rex.

Prima di lasciare la fattoria Kate ha ricevuto in dono un mazzo di rose e cardi. Indicando questi ultimi, la Duchessa di Cambridge ha dichiarato che il piccolo George, il primo dei suoi tre figli, adora i cardi, specificando che gli piacciono “quelli davvero appuntiti”. A quanto pare, il giovanissimo erede di Kate e William avrebbe ereditato un grande amore per la natura dal nonno paterno, convinto ambientalista.