Kate Middleton, chi è la donna che fece perdere la testa a William

Nella giornata di ieri, il Duca di Cambridge ha spento 37 candeline tra numerosi auguri (tenerissimi quelli del padre Carlo), qualche polemica e un ringraziamento ufficiale via Twitter.

Oggi marito e tre volte padre, secondo quanto rivelato dalla biografa reale Katie Nicholl, 16 anni fa avrebbe trascorso un compleanno molto diverso da quello appena passato, almeno per quanto riguarda il suo rapporto con Kate Middleton.

Nel suo libro William and Harry, uscito nel 2010, la Nicholl ha raccontato di un party di compleanno non certo all’insegna della passione per quelli che, ai tempi, erano due ragazzi universitari che stavano iniziando a frequentarsi.

A detta della giornalista, nel corso della festa per il suo ventunesimo compleanno al Castello di Windsor, l’oggi Duca di Cambridge avrebbe snobbato la compagna di corso Kate per flirtare con un’altra ragazza.

Di chi si trattava? Di Jessica Craig, figlia del un noto giocatore di cricket Ian. Dopo un primo incontro in vacanza quando erano entrambi 16enni, i due si sono frequentati per un po’ nel 2000 nel corso dell’anno sabbatico trascorso da William dopo la fine degli studi a Eton. Secondo alcuni rumors, lui le avrebbe chiesto addirittura di sposarlo.

Descritta nel libro come una donna bellissima, Jessica Jecca Craig avrebbe avuto l’onore, sempre durante il ventunesimo compleanno di William, di sedersi accanto a lui a capotavola. In ogni caso, sembra che ai tempi tra loro non sia successo nulla.

I gossip in merito a questo rapporto sono tornati al centro dell’attenzione nel 2016, quando William si è recato in Kenya per presenziare al matrimonio di Jessica con Jonathan Baille. Al ricevimento, al quale erano presenti circa 150 invitati, nessuna traccia di Kate Middleton.

Jessica Craig è solo una delle ex fiamme con cui il Duca di Cambridge continua ad avere rapporti di amicizia. Da ricordare al proposito è anche Arabella Musgrave, con la quale William ha avuto un flirt finito poco prima dell’incontro con Kate Middleton.

Oggi sposata, madre di una bimba e capo dell’ufficio stampa di Gucci a Londra, Arabella è ancora amica del suo regale ex (ma anche della di lui consorte). Lo stesso si può dire per Rose Farquhar, addirittura invitata al Royal Wedding del 2011.